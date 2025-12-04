Encuentran cuerpo arriba del “mercado de los hippies”

Se trata de un hombre de entre 50 y 60 años que estaba en la planta alta de la finca ocupada por los hippies

Redacción Notus4 diciembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Sin que hasta el momento se haya clarificado si se trata de un homicidio o una muerte natural, este medio día fue encontrado en la planta alta de la finca ocupada por el llamado “mercado de los hippies”.

La calle Mendizábal fue bloqueada a la circulación para que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran sus labores.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios llegaron al lugar en la unidad 8810, a cargo del bombero Daniel Valtierra.

Los bomberos usaron equipo de cuerdas y rescate vertical en el domicilio para la recuperación del cuerpo. Realizaron un descenso controlado, con método bisagra utilizando una escalera y una canastilla de rescate.

Se trata de un hombre de entre 50 y 60 años. Su cuerpo fue entregado a la Fiscalía del Estado.

