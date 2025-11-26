MORENA Irapuato rechaza entrada de “chapulines prianistas”

Aunque la bancada estatal se deslindó del comunicado que negaba la entrada de la alcaldesa de León al partido, la pagina de Irapuato afirmó que no están a favor de la entrada de prianistas

Redacción Notus26 noviembre, 2025

Guanajuato.- Luego de las especulaciones sobre la salida de la militancia panista de la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, la página de MORENA Irapuato de Facebook compartió un comunicado que rondaba por redes sociales en el que se manifestaba el rechazo de la funcionaria dentro del partido. MORENA Guanajuato se deslindó de dicha postura, pero MORENA Irapuato se pronunció en contra de la entrada de “chapulines prianistas”, “personajes impresentables como Alejandra… ya que todo Guanajuato conoce sus tranzas”.

Al parecer, los irapuatenses reprueban el ingreso de personas que se encuentran enfrentando cuestionamientos públicos y antes de considerarse aspirantes al movimiento, deberán “rendir cuentas y aclarar plenamente cada una de sus responsabilidades. Solo entonces, en su momento y bajo estrictos criterios éticos, podría valorarse alguna intención individual”, como se menciona en el informe.

El pronunciamiento de la página de Irapuato contrasta con la aclaración de MORENA Guanajuato, que tacha el comunicado de ‘falso’ y argumenta que lo expresado en él no corresponde a las filas nacionales ni estatales. Esto, además de ser una discrepancia, es, aparentemente, una división interna; mientras Guanajuato predica la fuerza del partido con un mayor número de afiliados por ‘elegir’ un movimiento que los representa, Irapuato pretende ‘depurar’ la bancada de ex partidistas del PAN y PRI.

