Finaliza con éxito la Feria del Adulto Mayor en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- Funcionarios de la administración municipal 2024-2027, encabezaron la clausura de la Feria del Adulto Mayor que durante una semana este sector de la población disfrutó y participó en juegos tradicionales, bailables, música, regalos y actividades deportivas.

El evento fue desarrollado en Jardín Principal de Cabecera Municipal, estando presentes la directora del sistema DIF Caremm Santacruz Rivera, acompañada por los regidores: Bibiana Parra Espinoza, José Isaías González Delgado y Karina Ruiz Rivera.

En su mensaje Caremm Santacruz Rivera comento: “Un año más nos contagiaron y alegraron con su presencia y ganas de seguir aportando toda su experiencia a los huanimarenses”. Gracias por seguir acompañándonos, que para nosotros es un privilegio contar con su presencia.

Los festejos iniciaron el 25 y que culminaron el día de hoy 29 del presente. Donde además de convivencia, este sector de la población disfrutó al máximo de rifas, juegos y regalos que el Sistema Municipal DIF organizo y coordinó con apoyo de las distintas direcciones de la administración municipal.

Encuentros de cachibol, participación de grupos de ballets folclóricos de los municipios de Irapuato, Abasolo y Pénjamo, rondalla del centro gerontológico y sesiones de matrogimnasia, fueron algunas de las actividades realizadas durante la conmemoración de los festejos del adulto mayor celebrados durante una semana en Jardín principal.

“Ustedes son un sector de la población que nos aportan experiencia, sabiduría y ganas de seguir luchando por destacar en la vida” dijo en su intervención Bibiana Parra Espinoza regidora del H. Ayuntamiento y en representación de la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo. Dijo también que Llegar a la tercera edad no es fácil para todos, pero hay quienes buscan espacios donde puedan continuar con su desarrollo personal ¡Sin límites!

Para finalizar estas actividades los festejados llevaron a cabo el corte de pastel y recibieron de manos de las autoridades un regalo para cada uno de ellos.