Consternación en la capital por el deceso de Lourdes Ambriz, soprano

Guanajuato, Guanajuato.- El mundo de la música y el canto del estado de Guanajuato lamenta el deceso de la soprano Lourdes Ambriz, figura esencial de la lírica mexicana, quien falleció este jueves en la Ciudad de México a los 64 años de edad a consecuencia de cáncer.

Falleció en el hospital donde se encontraba internada

El 1980 Lourdes Ambriz inició una prolífica carrera. Su primera presentación oficial fue cantando con la Orquesta Sinfónica Nacional un pequeño rol en la versión de concierto de la ópera Don Carlo, de Verdi, y que se prolongó durante más de cuatro décadas, representado al canto de México en diversos escenarios de Europa y Estados Unidos.

Nació el 20 de julio de 1961. El amplio registro y dominio de su voz le permitió incursionar en todos los géneros, desde el lead hasta la música barroca y contemporánea, haciendo varios estrenos nacionales, además de distinguirse como una de las más grandes intérpretes mexicanas de ópera, primero como soprano coloratura y luego soprano lírico y soprano lírico ligero.

Ganadora del concurso Carlo Morelli en 1980 y 1981, fueron varios los títulos operísticos de autores mexicanos que le tocó estrenar en México, entre ellos Los visitantes, de Carlos Chávez; Aura, de Mario Lavista; El coyote y el conejo y Paso del norte, de Victor Rasgado; Dunaxii, de Roberto Morales; Malinalli, de Manuel Henríquez Romero; y The seventh seed, de Hilda Paredes.

A partir de septiembre de 2014, Lourdes Ambriz comenzó a colaborar como subdirectora artística de de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes, y de octubre de 2015 a diciembre de 2017 fungió como directora de esa misma agrupación.

Entre sus galardones, figuran la Medalla Mozart, otorgada en 2006 por la embajada de Austria en México, así como la Medalla Bellas Artes en Música 2023, entregada en agosto del año pasado.

Su relación con Guanajuato

Lourdes Ambriz forjó una intensa relación con el mundo musical guanajuatense. En numerosas ocasiones se presentó en escenarios de la ciudad cervantina y otras de la entidad, tanto con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG), con la que compartió los escenarios del teatro Principal, el de Purísima y otros, como en conciertos ofrecidos en el Museo Iconográfico del Quijote.

Su partida ha consternado al mundo musical de la ciudad y del estado.