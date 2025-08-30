Feria de la Salud irapuatense recibe participación de buscadoras

Irapuato, Guanajuato.- Más de 400 buscadoras de todo el estado de Guanajuato participaron en la primera Feria de la Salud, organizada por el Gobierno de la Gente en coordinación el municipio de Irapuato, en donde se ofrecieron diversos servicios de salud, atención y asesoría de manera gratuita.

En el marco de esta Feria de la Salud dirigida especialmente a buscadoras y familiares de personas desaparecidas, el Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, recordó que la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha refrendado siempre su reconocimiento y apoyo a las buscadoras; cuentan con un Gobierno que camina con ellas, que las escucha y las respalda.

Luego de realizar un recorrido por los todos estands que conformaron la Feria de Salud, el Secretario de Gobierno, acompañado por Valeria Alfaro García, Presidenta del Voluntariado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Irapuato), reconocieron la valiosa participación de las buscadoras y enfatizaron el vínculo permanente con las autoridades.

Entre los servicios que se brindaron en la Feria de Salud, que se llevó a cabo en el Inforum en el municipio de Irapuato, destacan:

Secretaría de Salud:

Mastografías

Electrocardiogramas

Diagnóstico general para detección de hipertensión y diabetes

Laboratorio (química básica sanguínea)

Valoración de salud mental

Atención psicológica

Salud dental (diagnósticos)

Ultrasonidos pélvicos y obstétrico

Módulo de atención de niños y niñas

DIF municipal:

Exámenes de la visita

Exámenes de oído

Corte de cabello

Registro Civil:

Expedición de actas (nacimiento, matrimonio y defunción)

Impresión de CURP

Asesoría

Defensoría Pública:

Asesoría en materia civil

Asesoría declaración de ausencia

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas:

Actualización de datos

Registro de reportes de desaparición

Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas:

Asesorías Jurídicas

Información de apoyos y ayudas

Además, se contó con la participación de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al igual que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y la Universidad de la Salle. “Las madres buscadoras tienen diálogo y comunicación directa con la Gobernadora y con un servidor; las acompañamos día a día en sus causas”, concluyó el Secretario de Gobierno.