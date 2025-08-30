Capacitan en Huanímaro a ciudadanos para favorecer el autoempleo

Huanímaro, Guanajuato.- La Administración Municipal en coordinación con la dirección de Desarrollo Económico continúan fortaleciendo el auto empleo mediante la capacitación de diferentes oficios para grupos de hombres y mujeres que desean aprender un oficio a través de la capacitación.

En la comunidad de San José de Ayala el grupo conformado por 16 mujeres culminaron el curso de “Repostería” y en Cerrito Alto Nuevo 14 mujeres terminan el curso “Panadería” a través del programa fomento al autoempleo.

Ambos eventos estuvieron presentes Gustavo Núñez Andrade síndico municipal, Raymundo Heraclio Alvarado Raya director del IECA Pénjamo, José Isaías González Delgado regidor del ayuntamiento, Cristian Antonio Godínez Aguilera secretario técnico, Cirila Aguilar Mejía directora de Desarrollo Económico y la instructora Rosalba Cruz Montañez.

El objetivo de fomentar el auto empleo es para que la ciudadanía adquiera los conocimientos y herramientas para que en un futuro puedan autoemplearse y así generar un ingreso extra para sus familias, comentó Cirila Aguilar Mejía directora de Desarrollo Económico.

“Las nuevas generaciones ven en ustedes un ejemplo de esfuerzo y perseverancia para lograr sus objetivos y sacar adelante a sus familias” dijo en su mensaje Raymundo Heraclio Alvarado Raya director del IECA plantel Pénjamo.

Por su parte Isaías González Delgado regidor y representante de la alcaldesa Laura Villapando Arroyo dijo que contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad, eso es por lo que estamos trabajando en la administración municipal. Además, comentó que mientras sigan teniendo confianza en ellos como sus funcionarios seguirán gestionando y apostando por la capacitación de oficios.

Al finalizar ambas clausuras las alumnas realizaron una demostración con postres y pan que ellas mismas habían realizado.