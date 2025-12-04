Fallece Graciano Rodríguez, ícono musical de Cuchicuato

Irapuato, Guanajuato.- El vocalista y fundador de Los Terribles de Bravo falleció luego de caer a un barranco cerca del panteón de Cuchicuato. Graciano Rodríguez Montes, un ícono musical de la comunidad que colaboró con las agrupaciones Los Rodríguez de Cuchicuato y La Herencia de Cuchicuato “ahora ya se encuentra junto a los otros integrantes, allá en un rinconcito en el cielo juntos”.

Don Graciano era ya una figura muy conocida en la localidad irapuatense y estaba por cumplir los 70 años. Iba a bordo de su camioneta con el nombre de su banda cuando ocurrió el accidente.

Hijos, sobrinos y hermanos, integrantes de los grupos con los que tocaba y cantaba lamentaron la partida de “un papá, un hermano, un esposo, un Músico un ser que con su música alegraba corazones”.