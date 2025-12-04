“Moto ratones” asaltan a silaoense a fuera de Banorte

Silao, Guanajuato.- Dos “moto ratones” despojaron a un ciudadano del dinero que acababa de retirar en el banco Banorte ubicado al lado de la central de autobuses. La víctima fue al parecer, interceptada cuando ya se había subido a su motocicleta. Este banco ha sido foco rojo de robos continuos, según habitantes del municipio.

Los presuntos delincuentes habían identificado al hombre y después del asalto siguieron apuntándole con el arma para escapar sin ‘inconvenientes’. El hecho ocurrió a plena luz del día, sin personal de seguridad vigilando el área.

Pese a que aparentemente, la inseguridad en la ciudad es cotidiana, silaoenses afirman que este banco es escenario de asaltos constantes, asimismo consideran que se debería establecer una patrulla fija como medida de precaución. Incluso, algunas personas afirman que los mismos empleados del banco son quienes ‘marcan’ a los cuentahabientes y dan aviso a los armados para quitarles su dinero.