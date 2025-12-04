Tragedia en Cuchicuato: cae camioneta a barranco y hombre muere prensado

Irapuato, Guanajuato.- La mañana de este jueves 4 de diciembre, un hombre perdió la vida, según información oficial, se dirigía a realizar actividades del campo. Su camioneta había caído en un barranco en la carretera Cuchicuato-San Cristóbal a la altura del panteón y él quedó prensado.

Personal de Protección Civil y de Bomberos del Municipio atendió el llamado de sus familiares, que encontraron el vehículo al fondo de un banco de tierra. El hombre fue rescatado, pero los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a sus lesiones. Aparentemente, la causa sería el impacto de la caída de alrededor de 20 metros y la pesada unidad en la que viajaba.

La Fiscalía del Estado y la SEMEFO fueron notificadas para iniciar la carpeta de investigación y realizar al cuerpo la necropsia correspondiente. Su identidad no ha sido confirmada pero fuentes extraoficiales señalan que podría ser el vocalista del grupo Los Tremendos de Bravo.