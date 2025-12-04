Abasolo refuerza limpieza con segunda jornada “A conciencia limpio mi calle”

Abasolo, Guanajuato.- La Dirección de Servicios Públicos del Municipio de Abasolo llevó a cabo con éxito la Segunda Campaña “A conciencia limpio mi calle con frecuencia”, una iniciativa que busca promover la participación ciudadana y mejorar las condiciones de limpieza en diversas zonas del municipio.

En esta jornada se lograron recaudar más de 500 kilogramos de residuos sólidos, lo que permitió contener tres puntos rojos identificados en las colonias Loma Bonita y Las Margaritas.

Como parte de las acciones, se instalaron seis contenedores que facilitarán el manejo adecuado de los desechos y contribuirán a mantener una imagen urbana más limpia y ordenada.

Además, el personal de Servicios Públicos realizó poda de maleza y liberación de banquetas, mejorando la accesibilidad y el entorno para las y los vecinos de la zona.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar junto a la ciudadanía por un Abasolo más limpio, consciente y responsable.