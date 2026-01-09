Pasaje El Águila antes cigarrera que generó “frase de muerte”

La frase conocida como "Ya chupó faros", cigarros elaborados en Irapuato, significaba que alguien iba a morir, y se originó durante la Revolución Mexicana al momento de la ejecución de alguien

Esaú González Follow on X 9 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- De ser la cigarrera ‘El Águila’, perteneciente a la compañía trasnacional inglesa British American Tobacco, donde se fabricaban los famosos “cigarros Faros”, pasó a ser el llamado Pasaje El Águila, uno de los sitios más comerciales de Irapuato.

Hace 44 años, la cigarrera ‘El Águila’ dejó de laborar en Irapuato, pese a que estuvo abierta 57 años y que fue un referente nacional, que inclusive a través de los cigarros Faros que tienen un contexto de “muerte”.

La frase conocida como “Ya chupó faros” significaba que alguien murió o su ciclo terminó, y se originó durante la Revolución Mexicana, cuando a los condenados a fusilamiento se les permitía fumar un último cigarro de la marca barata “Faros”, que debían “chupar” sin encender o solo con saliva mientras esperaban su ejecución.

La cigarrera ‘El Águila’ primero estuvo en las instalaciones de la cigarrera ‘La Industrial’, que se encontraban en la calle Allende, donde se encuentra la escuela Liceo Cervantino y con el paso del tiempo a la calle Leandro Valle, donde hoy es el Pasaje ‘El Águila’.

Esaú González Follow on X 9 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información