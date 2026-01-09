Pasaje El Águila antes cigarrera que generó “frase de muerte”

Irapuato, Guanajuato.- De ser la cigarrera ‘El Águila’, perteneciente a la compañía trasnacional inglesa British American Tobacco, donde se fabricaban los famosos “cigarros Faros”, pasó a ser el llamado Pasaje El Águila, uno de los sitios más comerciales de Irapuato.

Hace 44 años, la cigarrera ‘El Águila’ dejó de laborar en Irapuato, pese a que estuvo abierta 57 años y que fue un referente nacional, que inclusive a través de los cigarros Faros que tienen un contexto de “muerte”.

La frase conocida como “Ya chupó faros” significaba que alguien murió o su ciclo terminó, y se originó durante la Revolución Mexicana, cuando a los condenados a fusilamiento se les permitía fumar un último cigarro de la marca barata “Faros”, que debían “chupar” sin encender o solo con saliva mientras esperaban su ejecución.

La cigarrera ‘El Águila’ primero estuvo en las instalaciones de la cigarrera ‘La Industrial’, que se encontraban en la calle Allende, donde se encuentra la escuela Liceo Cervantino y con el paso del tiempo a la calle Leandro Valle, donde hoy es el Pasaje ‘El Águila’.