“Desaparecen” a papá de adolescente desaparecido por la GN y Ejército

Valle de Santiago, Guanajuato.- El buscador José Juan Arias Corona, padre del adolescente conocido como Juanito de 15 años, desaparecido presuntamente por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, fue reportado como desaparecido. El hombre fue visto por última vez en Valle de Santiago el pasado 28 de diciembre, enfatizando que se suponía con medidas de protección, exactamente para evitar otra tragedia.

Según la ficha emitida por la fiscalía de Guanajuato, José Juan Arias Corona se le vio por última ocasión en el rancho U de Valle de Santiago; mide 1.75 metros, tiene una cicatriz en la cara, estrías en el estómago, vestía playera verde polo, pantalón de mezclilla y tenis blancos, de acuerdo a la ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas con folio CEBP/04326/2025.

El padre buscador, de 39 años, fue visto por última vez después de las 10:40 de la mañana, cuando dejó a su esposa en su lugar de trabajo y pese a que hay un vídeo que muestra su llegada ya no se pudo observar qué pasó después.

El vallense contaba con medidas de protección otorgadas por el Estado y reforzadas mediante una resolución judicial, derivadas del riesgo asociado a la búsqueda de su hijo.



Juan José Arias Corona, comenzó a buscar a su hijo Juan Arias, conocido como Juanito, quien desapareció adolescente el 19 de junio, posteriormente a que supuestamente, fue subido a una patrulla militar, en su propio domicilio, en Valle de Santiago.