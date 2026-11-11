Desaparece en Irapuato Jessica Abril antes de graduarse como policía

Irapuato, Guanajuato.- Jessica Abril Rocha Esquivel desapareció el 6 de noviembre en Irapuato. La joven de 19 años era cadete y estaba a punto de graduarse este viernes 13 para convertirse en policía. Su familia solicita apoyo de la comunidad para encontrarla con vida.

Jessica Abril vestía una playera negra y un pantalón de mezclilla azul cuando fue vista por última vez. De acuerdo con su ficha de búsqueda, tiene el cabello negro y ondulado, sus ojos son ovalados y color café oscuro, mide alrededor de 1.60 metros y pesa 51 kilogramos. Un lunar cerca de la nariz y piercings en las orejas forman parte de sus señas particulares.

Al parecer, la joven estaba próxima a ser parte de la corporación policiaca y ya van 5 días que no se sabe nada de ella. Sus seres queridos temen que pueda ser víctima de algún delito. De contar con información sobre su paradero se hace un llamado a la ciudadanía para contactar al 089 o 911.