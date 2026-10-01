ENMS Salvatierra celebra 56 años con Semana Cultural

Salvatierra, Guanajuato.- La ENMS Salvatierra inició las actividades de su Semana Cultural conmemorativa por el 56 aniversario de la institución, mediante una ceremonia cívica y académica que reunió a estudiantes, docentes y personal administrativo.

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades académicas y representantes estudiantiles que integraron el presídium: el Dr. Víctor Hugo González Torres, Secretario Académico del Colegio del Nivel Medio Superior, en representación del Director del Colegio del Nivel Medio Superior (CNMS), Dr. Juan Antonio Sánchez Márquez; la Mtra. Luz María Rivera García, Directora de la ENMS Salvatierra; la Mtra. Miriam Mónica Torres López, Secretaria Académica de la ENMS Salvatierra; la Dra. Rocío Rubio Rivera, Coordinadora de Tutoría; y Aurelio Eduardo García Morales, Presidente de la Mesa Directiva de la Comunidad Estudiantil ENMS Salvatierra 2026-2027.

La Semana Cultural representa un espacio para fortalecer la convivencia universitaria, promover el talento estudiantil y reafirmar el sentido de pertenencia a la comunidad de la ENMS Salvatierra.

Ceremonia cívica y actividades culturales

Como parte del programa inaugural se realizaron los tradicionales Honores a la Bandera Nacional y al Estandarte Universitario, con los que se reafirmaron los valores de identidad, respeto y pertenencia de la comunidad universitaria.

Durante la ceremonia, las autoridades dirigieron mensajes a los asistentes y destacaron la importancia de celebrar más de cinco décadas de trabajo académico, formación integral y compromiso con la educación media superior.

El acto concluyó con la participación de la Banda de Viento de la ENMS Salvatierra, que ofreció una presentación especial para dar la bienvenida a una semana de actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas.

Con esta celebración, la ENMS Salvatierra conmemora 56 años de historia, aprendizaje y formación de generaciones de estudiantes, quienes con su esfuerzo y dedicación han contribuido a fortalecer la identidad de la institución.