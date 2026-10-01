Egresado de la UG representará a Guanajuato en intercambio internacional en Costa Rica

Celaya, Guanajuato.- Eduardo Sánchez Lara, egresado de la Licenciatura en Psicología Clínica del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, fue seleccionado entre 99 finalistas para participar en el intercambio internacional “Rumbo a Costa Rica”.

Sánchez Lara obtuvo este reconocimiento mediante el proyecto “Estrategia comunitaria para la prevención del cutting y promoción de la salud mental en adolescentes y jóvenes de Apaseo el Grande, Guanajuato”, que opera bajo la iniciativa central “Apaseo Escucha”.

La propuesta aborda el incremento de conductas de autolesión, ansiedad y depresión en jóvenes de 12 a 29 años, y plantea una respuesta preventiva ante la ausencia de registros estadísticos oficiales específicos.

El proyecto contempla un esquema de trabajo de 12 meses, con el objetivo de beneficiar directamente a 500 jóvenes, capacitar a 30 “Embajadores por la Salud Mental”, impartir ocho talleres formativos y realizar cuatro jornadas de senderismo denominadas “Pasos por la Salud Mental”.

Proyecto busca fortalecer la salud mental en jóvenes

Para Eduardo Sánchez Lara, el reconocimiento representa un avance en su trayectoria profesional y reafirma su compromiso con el desarrollo social y la salud mental.

“Este reconocimiento representa un punto crucial en mi formación profesional, destacando el valor de mi disciplina, el trabajo colegiado y el acompañamiento estratégico de mi asesora disciplinar, la Dra. Isaura Arreguín Arreguín, cuya confianza y orientación han sido pilares clave en este proceso”, comentó.

La propuesta se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y bienestar, y 4, Educación de Calidad.

Además, integra un modelo de educación en salud mental, redes de apoyo entre pares y protocolos de canalización a servicios especializados, en colaboración con instituciones educativas, el DIF Municipal y el Centro de Salud de Apaseo el Grande.

Participará en estancia de diez días en Costa Rica

Como parte de la preparación para su estancia internacional, Sánchez Lara participó en la “Cumbre Juvenil por la Salud Física, Mental y Emocional”, realizada en el Instituto de las Juventudes en León, Guanajuato.

La cumbre, impulsada por Juventudes Guanajuato, se plantea como un espacio de diálogo para escuchar las propuestas de jóvenes sobre bienestar integral.

Del 25 de octubre al 3 de noviembre de 2026, Eduardo Sánchez Lara formará parte de la comitiva de 20 estudiantes seleccionados que realizarán una estancia intensiva de diez días en San José, Costa Rica, bajo el programa coordinado por el Instituto de las Juventudes del Estado de Guanajuato.

“Este reconocimiento representa mucho más que un viaje. Representa el resultado del trabajo, la preparación y el compromiso que he puesto en cada uno de los proyectos que he desarrollado. (…) Pero este logro también implica una responsabilidad. No se trata solamente de presentar un proyecto, sino de ejecutarlo, darle seguimiento y demostrar que las ideas pueden convertirse en acciones que generen cambios reales”, concluyó.

La agenda formativa contempla experiencias relacionadas con liderazgo juvenil, inmersión cultural y consolidación intercultural, liderazgo para la paz, visitas académicas, sostenibilidad y salud integral.