Seguridad, medio ambiente y educación, preocupan menores guanajuatenses

Guanajuato, Guanajuato.- Niñas, niños y adolescentes que participaron en consulta convocada por el Congreso del Estado expresaron que sus principales preocupaciones son sobre temas de seguridad, medio ambiente, educación y la garantía de sus derechos.

Otros temas, como el uso de teléfonos celulares y la tecnología en la educación; así como las cosas que se deben hacer cuando se les está haciendo algo malo, fueron abordados en torno a la propuesta para la creación de la Fiscalía Especializada para Niñas, Niños y Adolescentes;

El Congreso del Estado de Guanajuato realizó la consulta como parte del análisis de diversas iniciativas que tienen relación con temas de educación, salud, medio ambiente, familia y atención adecuada de las autoridades, con la finalidad de conocer sus puntos de vista y reflejarlos en las reformas legales.

Las y los asistentes manifestaron que los policías deberían tratarlos con respeto y debería haber una persona policía afuera de las escuelas; que se tenga un castigo para quien abuse o lastime a una niña, niño y adolescente; que las autoridades protejan a quienes tengan una discapacidad; que se mejore el entorno cercano a las instituciones de educación; que los adultos prevean antes de tener hijos si tienen recursos para evitar el sufrimiento de sus hijas o hijos; que las autoridades tengan una buena capacitación en materia de atención y prevención en materia de menores de edad; y que se concientice a la población infantil y adolescente de que los elementos de seguridad no son sus enemigos y que se informe de cómo pueden actuar cuando se sientan vulnerados.

Señalaron que la seguridad debe iniciar desde casa y que los padres de familia tengan un mayor acercamiento para que sus hijas e hijos tengan la confianza de contarles sus problemas; que es muy importante lo que se está hablando en la consulta por los temas de relevancia para las infancias y adolescencias; se calificó de forma positiva que se tengan ejercicios de escucha por parte de las autoridades para que las juventudes estén en constante acercamiento con sus autoridades; y que es de gran ayuda el que no solo se tome en cuenta la opinión de los adultos porque se dan a conocer otras perspectivas que también son de trascendencia.

Añadieron que no se debería de tirar la basura al suelo para evitar inundaciones, lugares sucios y enfermedades; que se deberían tener pláticas o ejercicios para que se adopten valores que permitan la ayuda de toda la ciudadanía y que desde edades tempranas se tenga la idea de cuidar el medio ambiente; que existiera un grupo para reforestación de lugares afectados en las ciudades para tener más vegetación y generar aire limpio; y que se tenga un cuidado en las mascotas y animales porque son parte importante de la vida de los seres humanos; que se debe tener la confianza para contarles todo lo que nos pasa a nuestros padres; que los hogares deben de ser los lugares más seguros para las niñas, niños y adolescentes; que las maestras y maestros se acerquen a las casas para que puedan ver si se tiene un lugar estable dónde hacer las tareas o trabajos; que se incrementen los sueldos para que se tenga tiempo para dedicarle a sus hijas o hijos.

Mencionaron que es importante que en los celulares exista un control parental para que las niñas, niños y adolescentes no pasen todo el tiempo en sus teléfonos y puedan cumplir con sus tareas y tener tiempo con sus familias; mejorar la infraestructura d ellos planteles educativos, debido a que en tiempos de lluvia hay muchas goteras e inundaciones en los salones, así como que los baños no se encuentran en condiciones óptimas; que existan pláticas relacionadas con la orientación sexual para tener conocimientos en temas como la menstruación y prevención de embarazos adolescentes; que se capacite a los profesores en el uso de tecnología y se tengan los equipos necesarios que ayuden a reforzar las labores de las escuelas; que se tengan apoyos a personas con dificultades económicas para ir a la escuela debido a que algunas niñas, niños y adolescentes tienen que trabajar para cubrir sus necesidades.

Se manifestaron a favor de que en las escuelas se dejen de vender alimentos no óptimos para la salud y que es responsabilidad de los padres de familia limitar el consumo de productos no saludables; que hay que tener información de los productos que pueden causar enfermedades como el cáncer o diabetes; que se fomenten las actividades deportivas para que se adquieran hábitos saludables desde temprana edad; además se dijo que la actividad fue del agrado de muchos por darles la oportunidad de expresar su sentir; que les gustaría que fuera igual el próximo ejercicio porque se sienten escuchados; que invitarán a otras compañeras y compañeros para que también expresen su opinión; que los estudiantes en Guanajuato escogieran a representantes que tuvieran un acercamiento con el Congreso; y que es importante que las juventudes entiendan lo que se hace en el Congreso para que exista una mayor participación.

La petista Carolina León Medina señaló que se reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión, así como el respeto a la decisión de no querer participar, dejando en claro que toda actividad se hará con su consentimiento y con la finalidad de conocer sus ideas sobre temas como salud, medio ambiente, educación, familia y atención adecuada por parte de actividades y cómo les gustaría que les fueran consultados.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Carolina León Medina, Maribel Aguilar González y Miriam Reyes Carmona; así como los diputados Antonio Chaurand Sorzano, David Martínez Mendizábal y Ernesto Millán Soberanes.

Acompañadas por la comunidad estudiantil de educación básica y media superior de la entidad; representantes de la Secretaría de Educación de Guanajuato; del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato; de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado; DIF Estatal; de la Secretaría de Derechos Humanos, así como personal de distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.