Ex estación de ferrocarril: nuevo consultorio médico gratuito en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- El Consultorio Médico Gratuito de la Presidencia Municipal tendrá una nueva ubicación; en la ex Estación del Ferrocarril, a un lado del vagón de ferrocarril que donó el parque Explora en 2016.

A partir del 9 de febrero el Consultorio estará abierto a la población de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, ahí continuarán con la atención gratuita a la población que lo solicite, y la aplicación de vacunas de influenza y Covid, además de las campañas estatales y federales que se realizan en coordinación con estos órdenes de gobierno, y campañas de detección de enfermedades que se llevan a cabo con asociaciones civiles.

La presidencia municipal invita a la población a estar atenta a las redes sociales de la Dirección de Desarrollo Social para enterarse de las campañas de vacunación y de prevención que se realizarán en este espacio, además de acudir en caso de requerir alguna consulta médica, el personal municipal está a su servicio.