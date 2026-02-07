Conciertos que hicieron historia en la Feria de las Fresas

Irapuato, Guanajuato.- En los últimos dos años, la asistencia a la Feria de Irapuato se ha disparado, equiparándola a la Feria de León. Con la presentación de talentos internacionales en el Teatro del Pueblo, el municipio rompió récord de asistencia. Imagine Dragons se encuentra en el primer puesto, pero la música nacional también atrae masas; La Arrolladora Banda El Limón y Santa Fe Klan.

Imagine Dragons marcó una vara muy alta en marzo del 2024 cuando se anunció como parte de la cartelera. Ese fue uno de los conciertos más esperados que cambió el estatus de la Feria de las Fresas, atrayendo fans de todo el país. Con cerca de 80 mil asistentes, Dan Reynolds se quitó la camisa y cantó “Cielito Lindo” con la bandera de México en la mano.

La Arrolladora festejó sus 60 años de trayectoria en el escenario de la feria en 2025 y demostró que sigue siendo una de las bandas del regional capaz de transmitir el sentimiento de “El final de nuestra historia”, o “Llamada de mi ex”. La agrupación fue la más destacada del año, pues superó los 65 mil espectadores y por poco alcanza a Imagine Dragons.

En 2024, Santa Fe Klan, el orgullo de Guanajuato, llenó la explanada del recinto. Más de 40 mil personas, entre las que se encontraban chicos y grandes, corearon por más de dos horas las canciones del rapero. Santa Fe ambientó el lugar con su acordeón y bailarines. Al ritmo de “Cuidando el territorio”, exaltó a Irapuato.