Choque de tráiler en carretera Silao-Irapuato invade ambos sentidos

De manera extraoficial, se reportan al menos dos lesionados a la altura de Castro del Río

Redacción Notus7 febrero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- En la carretera Silao-Irapuato, un tráiler terminó estampado contra el muro de contención a la altura de Castro del Río. El accidente dejó al menos dos lesionados, según información extraoficial.

Personal de emergencias asistió tras un reporte cerca de la una de la tarde, aparentemente, el conductor del vehículo perdió el control, impactándose con el concreto e invadiendo ambos sentidos.

Guardia Nacional se encargó de acordonar el área, mientras se realizaban medidas para liberar la carretera, sin embargo, el hecho provocó tráfico lento. Algunos conductores calcularon alrededor de 40 minutos para transitar por ese tramo.

Hasta el momento no hay información por parte de las autoridades sobre las personas involucradas, no obstante, se habla de dos heridos y una persona posiblemente sin vida.

