Ciclista muere tras accidente con camión recolector en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Una persona que viajaba a bordo de una bicicleta perdió la vida durante la madrugada de este sábado, tras verse involucrado en un accidente con un camión recolector de basura en Irapuato

El hecho ocurrió en el cruce de las calles 16 de Septiembre e Hidalgo, donde quedó la bicicleta y el cuerpo de la víctima tras el accidente.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio y procedieron a acordonar la zona, mientras se realizaban las labores correspondientes.

Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni la identidad de la persona fallecida.

Las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.