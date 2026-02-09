Esposa de víctima de choque en Silao pide apoyo para salvarlo

Irapuato, Guanajuato.- “No puedo dejar a mi esposo postrado en una silla de ruedas”: la irapuatense Nancy Torres realizará una rifa para asegurar la atención médica de su esposo Antonio Acalco, víctima del accidente del 22 de noviembre del 2025 en Silao, cuando un tráiler impactó el muro de contención central, que provocó el choque además con otro tráiler y un camión de transporte de personas, del que Antonio era chofer.

“Quisiera solicitarles de su apoyo ya que el IMSS nos ha abandonado, argumentando que la intervención médica que requiere mi esposo NO ES URGENTE! Cuando el se ha quedado sin caminar, presentando dolor intenso en la columna vertebral, debilidad y espasmos musculares. El médico Neurocirujano que lo atendió entre comillas, porque nisiquiera se tomó la molestia de bajar a checarlo(dado que el elevador no funciona) sólo argumentó(que baje de peso y rehabilitación) cómo si la volcadura que sufrió no hubiera sido tan aparatosa.”, expresó.

Nancy comentó que ha recurrido a sus propios medios para solventar los gastos médicos, que incluyen 3 resonancias, ya que la institución gubernamental no concretó un diagnóstico. Por ahora, él se encuentra en una silla de ruedas, incapaz de realizar actividades básicas sin ayuda.

Para contar una valoración acertada de la situación de salud de Antonio y mejorar su calidad de vida, Nadia llevará a cabo una rifa de 3 premios con un costo de 30 pesos por boleto. Los premios serán:

Primer lugar: dúo de playeras

Segundo lugar: dúo de tazas

Tercer lugar: dúo de llaveros