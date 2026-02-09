Cierra Feria de León 2026 con saldo positivo en seguridad tras operativo interinstitucional

León, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz concluyó la atención, orientación y cobertura preventiva durante la Feria Estatal de León 2026.

Como resultado del esfuerzo conjunto entre autoridades municipales y estatales, el evento terminó con resultados positivos en materia de seguridad, lo que representó uno de los mayores despliegues institucionales de acompañamiento ciudadano en eventos de concentración masiva en la entidad.

Este trabajo, coordinado por la Policía de León y en el que participaron integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la Policía Estatal de Caminos (PEC), Protección Civil estatal y municipal, la Policía Cibernética y el Escuadrón Antiextorsión, se llevó a cabo desde el Centro de Monitoreo de la Feria.

Esto permitió una atención oportuna de incidentes y una toma de decisiones en tiempo real, atendiendo de manera integral riesgos físicos, viales, digitales y de posible incidencia delictiva, tanto al interior del recinto como en accesos y zonas aledañas.

La presencia institucional se mantuvo de forma permanente con 586 recorridos a pie tierra, 118 patrullajes preventivos, 290 acciones de proximidad social, 88 servicios de vigilancia fija y la instalación de 21 puntos de inspección, lo que permitió disuadir conductas de riesgo y reforzar las labores de prevención.

Como parte del acompañamiento a visitantes nacionales y extranjeros, se brindó información y orientación a 2 mil 907 turistas.

En materia de Protección Civil y prevención de riesgos, se realizaron 2 mil 130 inspecciones a personas, 6 mil 259 revisiones a puestos de comida que operan con gas LP y gas natural, y la verificación de 7 mil 062 extintores. De manera oportuna se atendieron 170 fugas de gas, se elaboraron 5 actas de circunstancia y se revisaron 344 juegos mecánicos, de los cuales 69 fueron pausados de forma preventiva al no cumplir con las condiciones de seguridad requeridas.

La dependencia participó durante el evento con tres stands, en donde niñas y niños jugaron con Fespo y donde la ciudadanía en general pudo adquirir productos realizados por manos de personas privadas de la libertad, y obtuvo información para sumarse a las filas de FSPE y conocer las licenciaturas y maestrías que ofrece el Instituto de Formación en Seguridad Pública (Infospe).