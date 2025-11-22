Accidente en la Silao–Irapuato deja personas sin vida y varios lesionados

Irapuato, Guanajuato.- Un fuerte accidente registrado sobre la carretera federal Silao–Irapuato, a la altura de la zona FIPASI, dejó como saldo a dos personas sin vida y varios lesionados, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este sábado.

Según lo

s primeros reportes, múltiples llamadas al sistema de emergencia alertaron sobre el choque, lo que permitió que unidades de rescate, policías y personal de protección civil se trasladaran rápidamente al lugar. Al arribar, confirmaron que había víctimas mortales y varios heridos que necesitaban atención inmediata.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios en el sitio y trasladaron a los lesionados a distintos hospitales de la región, mientras que la zona quedó resguardada para permitir las labores de los peritos y evitar nuevos riesgos en la vialidad.

El incidente provocó otros dos accidentes por alcance, aunque todavía no se da a conocer información exacta sobre si dejó lesionados, las llamas se podían observar desde varios kilómetros atrás lo que provocó asombro en los espectadores en el lugar.

Al parecer el tráiler dañó la barra de contención central, brincó a la circulación opuesta, provocando el choque de frente contra un tráiler y un camión de transporte de personal, según información extraoficial.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió este lamentable hecho.