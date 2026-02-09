Presenta CECyTEG informe con crecimiento en matrícula y anuncia inversión millonaria

Irapuato, Guanajuato.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG) presentó su Informe Anual 2025, en el que destacó avances en matrícula, permanencia escolar y certificaciones internacionales, además del anuncio de recursos para mejorar su infraestructura.

Durante el evento, autoridades estatales y federales reconocieron el crecimiento del subsistema educativo, que actualmente atiende a más de 42 mil estudiantes en 40 municipios del estado.

En representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la secretaria del Nuevo Comienzo, María del Rosario Corona Amador, informó que este 2026 se destinarán recursos para fortalecer los espacios educativos del colegio.

Señaló que la inversión alcanzará hasta 76 millones de pesos, los cuales serán utilizados principalmente para mejorar laboratorios e instalaciones escolares.

Por su parte, el coordinador nacional de los CECyTEs, Iván Flores Benítez, destacó que el CECyTEG se ha convertido en un referente nacional, luego de incrementar su matrícula con 2 mil estudiantes adicionales para el próximo ciclo escolar.

Además, resaltó la obtención de la certificación internacional ISO 21001:2018, que avala la calidad en sus procesos educativos.

Durante el informe también se anunció la firma de un convenio con el Tecnológico Nacional de México, con el que se busca que egresados del CECyTEG puedan continuar su formación profesional.

La directora general del colegio, Esther Angélica Medina Rivero, aseguró que los resultados obtenidos marcan el inicio de una nueva etapa enfocada en la innovación, la internacionalización y la educación dual entre escuela y empresa.

Agregó que el objetivo es mantener al CECyTEG como uno de los principales subsistemas de educación tecnológica en el país y fortalecer la formación de jóvenes guanajuatenses.

El subsistema reiteró que continuará impulsando proyectos educativos y tecnológicos con respaldo estatal y federal, con la finalidad de ampliar oportunidades para estudiantes del estado.