Empresas guanajuatenses de sombreros se internacionalizan con misión comercial en Texas

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato (COFOCE), en colaboración con el Municipio de San Francisco del Rincón, realizó la primera misión comercial conjunta para impulsar la internacionalización de empresas locales fabricantes de sombreros.

En esta misión participaron tres MIPyMES de San Francisco del Rincón: Verdin Hats, Oklahoma Hats y Sombreros Valtierra. Los empresarios y empresarias viajaron acompañados por el presidente municipal Alejandro Antonio Marún, con el objetivo de fortalecer la presencia de Guanajuato en uno de los mercados más estratégicos de Estados Unidos.

Durante la agenda estratégica en Texas, la delegación visitó San Antonio, Austin y Houston, donde sostuvo 14 citas de negocio con marcas y distribuidores especializados, además de reuniones con espacios de almacenamiento y logística para ampliar oportunidades comerciales. Un punto destacado fue el encuentro con la Cámara de Empresarios Hispanos en Houston, donde se acordó iniciar trabajos para un convenio de colaboración que permitirá abrir más puertas a empresas guanajuatenses interesadas en exportar.

Texas se consolida como un mercado clave para la sombrerería de San Francisco del Rincón, gracias a su cercanía geográfica, alta demanda de sombreros de calidad y una fuerte cultura charra y vaquera, lo que facilita la llegada de los productos locales a más consumidores internacionales.

En materia de exportaciones, Guanajuato se consolidó entre enero y marzo de 2025 como el segundo estado exportador no fronterizo y séptimo a nivel nacional, con un total de 9,308 millones de dólares en ventas al extranjero. San Francisco del Rincón se posiciona como el octavo municipio exportador del estado, con ventas a 25 destinos internacionales y un crecimiento del subsector sombreros del 2.2% frente al mismo periodo de 2024.

La misión comercial forma parte de la visión de la Gobernadora Libia Dennise Muñoz Ledo de impulsar la competitividad y proyección internacional de las empresas locales, con especial atención en aquellas fuera del corredor industrial. COFOCE y el Municipio de San Francisco del Rincón reiteraron su compromiso de seguir generando oportunidades para que más MIPyMES se internacionalicen mediante redes de contacto y alianzas estratégicas como la que se establecerá con la Cámara de Empresarios Hispanos en Houston.