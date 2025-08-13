Lentes con IA, un arma de doble filo

México.- Como una extensión más del celular, la marca Ray-Ban creó unos lentes que cuentan con inteligencia artificial (IA), que ofrecen beneficios prácticos con su uso. Esta herramienta ha adquirido popularidad no sólo por su innovación sino por las maneras en las que se puede emplear. A pocos meses de su lanzamiento, un universitario los usó para hacer trampa en su examen de medicina.

Las funciones principales incluyen hacer y contestar llamadas, consultar a la IA sobre cualquier tema, tomar fotos y videos, y conectarse a Wi Fi. Al parecer, el estudiante ecuatoriano, que logró un alto puntaje en su prueba de Residencias Médicas, aprovechó la cámara integrada de los lentes para grabar el contenido del examen. Luego, al ir al baño, pasaba las preguntas a alguien más para que lo resolviera.

Los lentes Ray-Ban tienen precios varían dependiendo de las características del modelo, desde mil pesos hasta 15 mil se pueden encontrar en línea, por lo que son relativamente accesibles. Además de que prometen beneficios como un sonido envolvente para que el usuario pueda escuchar música o algún podcast cómodamente y resistencia al agua.

Este incidente, ha influido en la investigación de universidades en las que los exámenes de ingreso de algunos aspirantes han subido drásticamente el nivel de puntaje. Lo que ha alertado a las autoridades educativas a revisar las pruebas, sospechando que los alumnos podrían estar usando dispositivos similares.

Lo cierto es que la tecnología de los lentes abre nuevas posibilidades de uso, que apuntan a una ética cuestionable entre los consumidores. También pone sobre la mesa la interrogante acerca de los límites de avances tecnológicos.