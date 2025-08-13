Aseguran en El Rocillito mil 220 litros de combustible presuntamente ilícito

Juventino Rosas, Guanajuato.- Como parte de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), adscritos a la Región IV, aseguraron mil 220 litros de combustible de procedencia presuntamente ilícita, así como una motocicleta con reporte de robo.

El hallazgo se realizó durante un operativo de búsqueda y recuperación de vehículos robados, sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad El Rocillito, en una zona cerril. En el lugar, el personal operativo localizó varias garrafas con líquido transparente con olor similar a gasolina, además de una motocicleta.

Tras implementar medidas de seguridad para prevenir riesgos, se verificó el número de serie de la motocicleta en el sistema C5i y se confirmó que contaba con reporte de robo.

Fueron asegurados 51 bidones blancos de 20 litros cada uno y un barril azul de 200 litros, que en conjunto contenían mil 220 litros de hidrocarburo, además de una motocicleta marca Italika DM 300, modelo 2025, color negro con amarillo, sin placas de circulación.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal en Celaya para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado advierte que el robo y manejo ilegal de combustible no solo financia actividades delictivas, sino que también representa un grave riesgo para la vida y el medio ambiente, por su potencial para provocar explosiones e incendios, además de contaminación de suelo y agua.

En la presente administración, el trabajo coordinado e interinstitucional ha permitido asegurar más de 45 millones de pesos en hidrocarburos y casi 1.9 millones de litros de combustible presuntamente ilícito, afectando de manera directa las finanzas de quienes buscan lucrar con esta actividad ilegal.