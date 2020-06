Empleo, Seguridad, Vivienda, ejes importantes en desarrollo de Abasolo

Abasolo, Guanajuato, Por Chavalón

Rogelio es ampliamente conocido en Abasolo, el cual forma parte de una familia trabajadora, quien con esfuerzo tuvo su formación profesional como abogado en derecho y de acuerdo a lo que ha observado por años y su sentir como ciudadano, considera que todos los gobiernos han realizado algo, algunos más otros menos, pero cree que falta el detonante para el desarrollo del municipio.

Para conocer el sentir de este abasolense, sostuvo ameno diálogo con el representante de NOTUS.

Este abasolense señaló que hacer señalamientos a quienes han estado y están gobernando, no es fácil, porque son cargos importantes, sobre todo cuando se tiene conocimiento de la problemática de un municipio y manejo administrativo de una Presidencia Municipal. Para hablar se necesita conocer.

¿Qué tanto conoce Rogelio de Abasolo?

“Como ciudadano primero tengo la fortuna de conocer a su gente, aquí he crecido me he desarrollado, tengo amigos, además ya fui Regidor, Director de Seguridad Pública y estuve en Contraloría. Por el sentir ciudadano conozco de las necesidades, porque yo soy igual que todos los que vivimos aquí y día a día, vemos que hace falta algo más para el desarrollo y bienestar de la gente”.

¿Cómo darías solución a la problemática?

“Eres niño y conforme vas creciendo empiezas a observar tu entorno y empiezas a ver lo que hace falta, vas formándote como persona, en mi caso bajo los consejos, valores de mis padres y el jalón de orejas que son importantes. Pero entre los amigos, conocidos y ciudadanía en general se trasmite los puntos de vista de lo que hace falta”.

“Así que con ese mismo sentir ciudadano, creo antes que nada que Abasolo necesita fuentes de empleo, se tiene un parque industrial “Marabis”, pero hay que gestionar la atracción de empresas, abrir otras opciones y activar y apoyar la industria ladrillera, esta que es de suma importancia en empleo para los abasolenses”.

“Activando el empleo, por lógica habrá activación económica y el comercio tendrá lo que necesita; quien compre, habrá poder adquisitivo, además de que se necesita proyectos de apoyo para estabilidad de los comerciantes que son importantes en el municipio”.

Tema delicado: ¿La Seguridad?

“Mira para hablar hay que estar ahí y yo fui Director de Seguridad, y este es un tema Nacional, pero es responsabilidad de quines estuvimos o están, hacer su mejor esfuerzo en bien de la seguridad ciudadana y teniendo fuentes de empleo y activación económica, es una forma de combatir la delincuencia y dar seguridad a la ciudadanía”.

¿Cómo sería el método para reforzar la seguridad?

“Apoyados en fuentes de empleo, deporte y cultura porque son cosas que hace falta para los jóvenes y Abasolo es un municipio con una población muy importante en ese rubro, cuenta con hombres y mujeres entre los 15 y 30 años de edad. Esta es una forma de atraerlos y evitar que se vayan por otros caminos”.

¿Cuándo la vivienda?

“Este es otro tema que te he mencionado, desde pequeño y adolescente sueñas con una casa y eso hace falta a la voz de ya en Abasolo desde hace tiempo, vemos en otros municipios la asignación de casas para los obreros y siempre me pregunté ¿porqué en Abasolo no?. Así que considero que es hora de que quienes gobiernen Abasolo se den cuenta de lo importante de una vivienda como patrimonio de las familias”.

¿Habrá terrenos para vivienda?

“Considero que si o de otra manera gestionarlos, porque eso sería un detonante para el desarrollo del Municipio.”.

¿Por qué el tema de salud?

“Porque nos damos cuenta no solo ahora con el Covid-19, sino desde hace tiempo, que se escucha por aquí o por allá personas que están enfermas de cáncer, diabetes u otros problemas, entonces considero que se necesita que se tome más atención en este rubro, para que la población en general reciba una mejor atención o buscar mejorar la infraestructura”.

¿Qué de la atención ciudadana?

“Este eje es fundamental, porque para conocer la problemática de Abasolo, hay que estar cerca de la gente y en base a sus necesidades, integrar programas de apoyo. Considero que los gobiernos no deben de ser de escritorio deben de recorrer el municipio porque es ahí donde se conocen las necesidades de la gente y las necesidades en obras y servicios que son parte del trabajo de cualquier funcionario en turno en una Presidencia Municipal”.

¿Hablas como político?

“Respeto a la gente de la política, creo que hablo como uno de los miles de ciudadanos de Abasolo, que, si tuvieran esta oportunidad que nos da NOTUS de expresarnos como abasolenses, seguramente te dirían lo mismo o hablarían de otras necesidades que ellos ven necesita Abasolo para su desarrollo”.