Tañer de campanas políticas abasolenses

Por El Padre: Poco a poco empiezan los destapes en Acción Nacional, aquellos que han escuchado el repicar de campanas y no se quieren quedar sin entrar a escuchar la doctrina política que a la interna se llevará a cabo. ¿Cómo ven amigos de Abasolo?. Parecería mentirá, pero, así como está la situación el “fantasma” del COVID-19, pudiera también tener algo de ingerencia en la elección, por aquello de que no se admiten aglomeraciones se duda que sea por asamblea y pudiera darse el “dedazo”, claro todavía falta tiempo, pero de cualquier manera los interesados no quieren quedar afuera.

Claro que si lo vemos como novedad no lo es tanto porque ha sido un secreto a voces desde hace tiempo que el Lic. Eduardo Camarillo, conocido por la ciudadanía y amigos como “Lalo”, tiene aspiraciones y es que este abasolense no es ningún improvisado, porque además de que es ampliamente conocido en la ciudad y medio rural como abogado, además de tener pequeño negocio en familia, se le identifica como gente honesta y de trabajo.

Pero “Lalo”, no es improvisado ha estado en diferentes administraciones ocupando diversos cargos, entre ellos Fiscalización y Desarrollo Social, pero también ha sido un luchador en bien de la comunidad panista de esta localidad. Este profesionista, ya levantó la mano y ahí está haciéndose notar, pese a que sabe que hay muchos tiradores quiere la oportunidad.

Otro que también no es novedad porque ha expresado desde hace tiempo su interés por contender en un proceso interno buscando ser candidato a la Presidencia Municipal, y aunque no se le ha etiquetado de lleno con algún partido político, le anduvieron enamorando un tiempo y parecía que se le hacía como priísta, pero determinó que no y ahora el run.run político, le viene etiquetando como interesado por buscar la anuencia por el Partido Acción Nacional, para ir por la candidatura, hablamos de Alejandro Alcántar.

Alejandro también es identificado por la ciudadanía como gente de trabajo, serio y honesto, que tiene como todo ciudadano abasolense interés y “bajo el agua” está siendo llevado por gente que le respalda, claro también en “Silenció”.

Esas campanas están al rojo vivo de tanto toque y toque. Así que ya son cinco los que buscan colocarse la bandera “Albiazul” para el mes de octubre o noviembre a más tardar, que se espera sea la fecha cuando se conozca al elegido.

Porque las campañas internas estarán realizándose entre agosto o septiembre, así están las cosas amigos de Abasolo.

Tanto “Lalo” como Alejandro, se suman al Lic. Rogelio Espinoza, Jesús García y la Lic. Jessica Cabal Cevallos, porque estos también son mencionados por la militancia y por la ciudadanía o sea los vienen etiquetando ya.

Aunque cada uno de ellos se mantiene con sus reservas en espera de ver cómo se mueven las campanas políticas al interior del Partido Acción Nacional. Pero parece que todavía falta más gente o sea que queda tiempo para que los “tapados” vayan destapándose, ya que esta es una carrera política y quien tenga más combustible y aguante el ritmo y sepa llegar será quien pueda ser el ganador de la misma o sea de ese grupo saldrá el próximo candidato a la Presidencia Municipal por Abasolo, si ese que estará contendiendo en las elecciones del 20-21.

Hasta el momento parece que no hay “golpes bajos”, como que se la quieren llevar tranquilos. Habrá que esperar ¿qué sucede?, conforme avancen los días. Se espera que la gente de “arriba” de ese “Cielo Azul”, no se vaya con la clásica elección de “Amigos”, sino que lo hagan democráticamente y elijan al candidato que les pueda garantizar el próximo año el triunfo, recordando que tendrán un duro adversario político en Morena y PRI, porque estos no están derrotados, han caído, tropezado pero se han levantado y esto no se acaba porque apenas está el llamado a la “misa” política.

Definitivamente habrá exorcismo político en Acción Nacional, lo difícil será sacar el bueno. ¿Usted por quien votaría amigo de NOTUS?.