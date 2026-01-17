Elementos del Ejército se accidentan en carretera San Felipe

San Felipe, Guanajuato.- Elementos del Ejército Mexicano sufrieron un accidente en la carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, a la altura de la comunidad Herrerías. Varias personas resultaron lesionadas, de manera extraoficial se habla de 4.

La camioneta en la que viajaban quedó a un costado de la carretera y con daños sobre todo en la parte delantera. Autoridades municipales acudieron a auxiliar a los afectados, que recibieron atención médica de inmediato. Sin embargo, no hay un reporte oficial de la gravedad del percance ni de la mecánica de los hechos.

Especulaciones apuntan a las malas condiciones de la carretera; los baches podrían haber sido la causa. Mientras tanto, se exhortó a la población a tomar precauciones al viajar y atender las indicaciones correspondientes a la vialidad.