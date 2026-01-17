Procesan a capitalino por privar de la vida a hombre

Guanajuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio a conocer que, como resultado de las diligencias realizadas por el Ministerio Público, se obtuvo la vinculación a proceso de CARLOS OBED “N”, a quien se le atribuye su probable participación en el delito de homicidio, cometido en la ciudad de Guanajuato, Capital del Estado.

Las investigaciones establecen que los hechos se registraron el 20 de diciembre de 2025, alrededor de las 21:30 horas, cuando la víctima se encontraba a bordo de una motocicleta y se disponía a retirarse del lugar.

En ese momento, al llegar a la intersección de la calle Colima con el bulevar Guanajuato, el imputado CARLOS OBED “N” presuntamente ya aguardaba en el sitio. De acuerdo con los datos recabados, el imputado disparó un arma de fuego contra la víctima, ocasionándole heridas que derivaron en su fallecimiento.

Luego de analizar los elementos presentados por la representación social, el Juez resolvió vincular a proceso a CARLOS OBED “N”, al considerar que existen indicios suficientes para presumir su responsabilidad en el hecho delictivo, por lo que permanecerá en prisión preventiva mientras concluya la investigación.