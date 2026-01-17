Sentencian a hombre por asesinato en Irapuato: le dan 10 años

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que, como resultado del trabajo de investigación y litigación realizado por el Ministerio Público, y derivado de un procedimiento abreviado, se obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de VÍCTOR ANTONIO “N”, responsable del delito de homicidio, cometido en el municipio de Irapuato.

De acuerdo con los hechos acreditados durante el proceso penal, fue el viernes 11 de mayo de 2018, aproximadamente entre las 00:30 y la 01:00 horas, cuando la víctima se encontraba al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Primavera, en esta ciudad, en compañía de otra persona y de su nieta. En ese momento, el hoy sentenciado VÍCTOR ANTONIO “N” acudió al lugar EN COMPAÑÍA DE OTRA PERSONA YA SENTENCIADA POR LOS MISMOS HECHOS e ingresaron de manera violenta al domicilio.

Una vez dentro, los agresores atacaron físicamente al ofendido, propinándole diversos golpes en la cabeza, lesiones que le provocaron un traumatismo craneoencefálico, causa que derivó en su fallecimiento.

Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía y tras la aceptación de responsabilidad del imputado mediante el procedimiento abreviado, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de VÍCTOR ANTONIO “N”. Asimismo, se le impuso el pago de multas, gastos funerarios y la reparación del daño a favor de las víctimas indirectas.