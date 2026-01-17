Una de las víctimas del anexo en San Felipe era de León

Autoridades confirmaron que en el ataque armado del anexo Los Marginados, uno de los fallecidos era de origen leonés, mientras que otro pertenecía a San Luis Potosí

Redacción Notus17 enero, 2026

San Felipe, Guanajuato.- La masacre ocurrida en el anexo Los Marginados continúa en investigaciones. Sin embargo, la presidenta de San Felipe destacó que una de las víctimas mortales era originaria de León, mientras que otra de San Luis Potosí.

“Seguiremos informando con responsabilidad conforme la Fiscalía lo permita”, expresó la edil, que realizó un comunicado respecto a la violencia ocurrida la madrugada de este sábado.

Sarai Lepe afirmó que todavía queda trabajo por hacer para esclarecer el hecho y deslindar responsabilidades. Y aunque los primeros reportes contaban 2 personas sin vida y 6 lesionadas, la edil sugirió más de dos fallecidos. Se comprometió a apoyar a las familias afectadas y a que el hecho no quedara impune.

