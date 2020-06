El Pantera: Joel Torres, bombero de Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- El “Pantera II”, así es como se hace llamar Joel Torres quien es el encargado de los bomberos de Cuerámaro, un hombre que combina la mecánica con la atención ciudadana. El cueramarense relató que lo que más le gusta es manejar el camión de bomberos, aunque dijo que hacen falta recursos.

Joel Torres es el encargado de operatividad y es el quien en este momento se encuentra al mando de la corporación, donde son pocos los integrantes y los voluntarios que aportan su tiempo y esfuerzo para ayudar en situaciones complicadas, que van desde incendios, hasta el rescate de personas.

“Entré porque me gustó ser voluntario; lo más difícil es sacar personas prensadas, en accidentes; cuando entré a bomberos se me quedó una grabada, me tocó sacar a un señor que había participado en una carambola, te quedas con el impacto no había hecho eso” dijo El Pantera.

El hombre mencionó que su esposa Candelaria Nieto Flores también es bombero, detallando que han sabido combinar las actividades en su hogar, con su trabajo de mecánico y como bombero, pues de esta última actividad no existe un horario para ser llamados.

El cueramarense, explicó que muy satisfactorio subirse a un camión de bomberos y tener el agradecimiento de aquellas personas que se han sentido ayudadas, aunque dijo que no todo ha sido sencillo, pues tienen pocos recursos y en ocasiones hay personas que no entienden la importancia de un bombero.

“La mayor satisfacción es cuando te agradecen, hay lugares donde vamos a pastizales, donde te arriman agua; tengo un trabajo de mecánico, a veces me desagrada que no tenemos la solvencia para tener nuestra estación mejorada”, concluyó Joel Torres, encargado de operatividad del Cuerpo de Bomberos de Cuerámaro.