 “El día que llegó gente, volví a renacer”: Don José Luis, “taquero viral”

Irapuato, Guanajuato.- “Vino una señorita a comprar tamales aquí en la esquina, yo creo que me vio muy solo y se acercó a comprarme unos tacos, la verdad esos días fueron difíciles, yo ya lo había pensado y había decidido que sería el último día de ventas, ya no iba a vender tacos, se acercó y me dijo que le vendiera 3 taquitos y yo le dije que a ver si no le sabían feos porque no había gente, que si no le gustaban no me los pagara, se los di y le encantaron me dijo que si me podía tomar foto y subirme al Facebook, le dije que sí, no sé qué pensó tal vez me vio muy triste pero gracias a ella y a la difusión que le hicieron en el medio ya no hay nadie que me pare”; relató.

José Luis Gonzales Hernández de 70 años de edad es un taquero con más de 50 años de trayectoria en el municipio de Irapuato.

Originario de Arandas, Jalisco, comenzó a trabajar vendiendo tacos desde los 12 años en su tierra natal, después se fue a CDMX a trabajar un tiempo y finalmente llegó a tierras freseras por situaciones de salud y comenzó a trabajar vendiendo tacos en el bulevar Los Reyes, cerca de la Cruz Roja.

“Yo estuve vendiendo tacos en el bulevar los reyes más de 30 años, pero cuando remodelaron el bulevar me incrementaron la renta y ya no pude pagas más tiempo ahí, así que tuve que dejarlo”, explicó.

El jalisciense externó que comenzó a vender tacos por la necesidad de ayudar a su familia con los gastos, además de que nunca fue a la escuela porque le quedaba muy lejos de donde vivía.

“A mí me encanta mi trabajo, me da mucho gusto que la gente se vaya contenta y darle un excelente servicio a mi edad, no me siento nervioso, estoy muy agradecido porque gracias a la confianza de la gente, he sacado a mi familia adelante”, explicó.

Don José Luis, externó que por un largo tiempo no trabajó, pero lo que lo impulso a reabrir, fue un compadre y sus amadas hijas y desde hace unos meses abrió su negocio en La Pradera.

“Cuando vi que llegó mucha gente al negocio, me dio un gusto enorme, estos días he vuelto a renacer, hasta el cansancio se me quito”, dijo entre risas.

El afamado y querido taquero finalizó agradeciendo a toda la gente su preferencia, cariño y confianza; “Infinitas gracias a todos, aquí los esperamos y de una vez les pido disculpas si no los atiendo rápido, ténganme paciencia, aquí estaré para servirles hasta que Dios quiera”, concluyó.

