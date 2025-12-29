Gobierno de Guanajuato prioriza la inversión empresarial

Irapuato, Guanajuato.– Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Economía, apuesta por una política pública que prioriza la inversión en reconversión productiva y el acompañamiento institucional para alinear la prosperidad de las empresas a los nuevos modelos de consumo.

Bajo liderazgo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la política económica está enfocada hacia las personas a través de la protección del empleo y el fortalecimiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

La titular de la Secretaría de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, aseguró que la reconversión productiva responde a cambios en patrones de consumo impulsados por nuevas generaciones, que demandan productos sostenibles, trazables y personalizados.

Agregó que se trabaja en tres ejes:

Primero, inteligencia de mercado: análisis de tendencias generacionales y oportunidades, en alianza con cámaras y organismos empresariales, para toma decisiones basadas en datos.

Segundo, innovación de procesos: programas de apoyo a tecnología 4.0, diversificación productiva y criterios sustentables, que elevan productividad y márgenes.

Tercero, acompañamiento permanente: asesoría, capacitación y vinculación a mercados nuevos, con esquemas de certidumbre para empresarios.

Además, Villaseñor Aguilar aseguró que los recursos se orientan hacia la modernización tecnológica y diversificación, con énfasis en sostenibilidad y valor agregado para la competitividad y el acompañamiento institucional se enfoca hacia la inteligencia de mercado, capacitación y vinculación para transitar hacia las nuevas tendencias macroeconómicas.

La política económica del estado de Guanajuato se prepara junto a la iniciativa privada ante los desafíos mundiales para hacer frente a las coyunturas y fortalecer el ecosistema productivo del estado.