Gobierno de Guanajuato prioriza la inversión empresarial

Según la gobernadora Libia Denisse, la política económica está enfocada hacia las personas a través de la protección del empleo y el fortalecimiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Redacción Notus29 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.– Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Economía, apuesta por una política pública que prioriza la inversión en reconversión productiva y el acompañamiento institucional para alinear la prosperidad de las empresas a los nuevos modelos de consumo.

Bajo liderazgo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la política económica está enfocada hacia las personas a través de la protección del empleo y el fortalecimiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

La titular de la Secretaría de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, aseguró que la reconversión productiva responde a cambios en patrones de consumo impulsados por nuevas generaciones, que demandan productos sostenibles, trazables y personalizados.

Agregó que se trabaja en tres ejes:

  • Primero, inteligencia de mercado: análisis de tendencias generacionales y oportunidades, en alianza con cámaras y organismos empresariales, para toma decisiones basadas en datos.
  • Segundo, innovación de procesos: programas de apoyo a tecnología 4.0, diversificación productiva y criterios sustentables, que elevan productividad y márgenes.
  • Tercero, acompañamiento permanente: asesoría, capacitación y vinculación a mercados nuevos, con esquemas de certidumbre para empresarios.

Además, Villaseñor Aguilar aseguró que los recursos se orientan hacia la modernización tecnológica y diversificación, con énfasis en sostenibilidad y valor agregado para la competitividad y el acompañamiento institucional se enfoca hacia la inteligencia de mercado, capacitación y vinculación para transitar hacia las nuevas tendencias macroeconómicas.

La política económica del estado de Guanajuato se prepara junto a la iniciativa privada ante los desafíos mundiales para hacer frente a las coyunturas y fortalecer el ecosistema productivo del estado.

