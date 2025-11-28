Dolor en Comonfort: despiden a los 10 jornaleros fallecidos tras accidente

Comonfort, Guanajuato.- Las comunidades Pocitos de Corrales y San Antonio de Corrales se prepararon para despedir a los 10 jornaleros que perdieron la vida en el accidente en la carretera Salamanca-León. Con dolor, los familiares y amigos de las víctimas mortales del impacto de un tráiler recibieron los cuerpos alrededor del mediodía.

Anteriormente se habían confirmado 9 trabajadores cebolleros sin vida, aunque más tarde se informó que la décima víctima había sido localizada prensada entre los fierros de la camioneta. Algunos de los afectados tenían parentesco, como Gael y José Andrés, que al parecer eran padre e hijo.

Con cohetes, caballos y globos blancos, la comunidad les dio el último adiós, los miembros de las cabalgatas de sus respectivas localidades ya los esperaban. De acuerdo con el edil de Juventino Rosas, se plantea la misa de cuerpos para este sábado por la mañana, para posteriormente llevar a cabo la sepultura, sin embargo, aún no está confirmado.