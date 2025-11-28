3 de diciembre: último miércoles ciudadano en Irapuato

Irapuato Guanajuato.- Este 3 de diciembre se llevará a cabo la última edición del Miércoles Ciudadano en el patio de la Presidencia Municipal y en el Andador Sor Juana Inés de la Cruz, donde todas las dependencias municipales brindarán atención directa a las personas que deseen presentar dudas, solicitudes o inquietudes.

Esta será la edición número 80 de este programa, retomado durante la primera Administración de la presidenta municipal Lorena Alfaro García y que, a la fecha, ha otorgado más de 39 mil atenciones a la ciudadanía, incluyendo apoyos médicos, dentales, atención veterinaria, trámites, solicitudes, vacunación y otros servicios.

Además, la Presidenta Municipal ha atendido de manera presencial 1 mil 432 solicitudes de personas que han buscado algún tipo de apoyo.

Tras esta última jornada del año, se prevé que las actividades del programa se retomen en enero de 2026, una vez finalizado el periodo vacacional y cuando las dependencias municipales operen nuevamente con el 100% de su personal.

Se invita a la población a acudir a esta edición final y aprovechar los trámites y servicios que se ofrecen, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Este programa fortalece los ejes de atención establecidos en el Programa de Gobierno Municipal, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo comunitario y fortalecer el tejido social, como parte de la estrategia Irapuato 27.