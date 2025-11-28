Los Barrios (calendario)

¡A Los barrios no se invita, se llega!

Redacción Notus28 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- El próximo viernes 30 de noviembre comienzan los tradicionales Barrios en Irapuato y Notus te deja el día en que se celebrarán en cada una de las colonias. y recuerda, ¡A los Barrios no se invita, se llega!

FECHA COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS
30 DE NOVIEMBRE Frac. Las Carmelitas, Frac. La Virgen, Frac. Floresta, Frac. Rinconada De Los Fresnos Y Col.  Ucopi
1 DE DICIEMBRE Frac. Irapuato, Frac. Municipio  Libre, Los Arcos, Frac. Flores Magón Sur, Plan Vivirá
2 DE DICIEMBRE Col 18 De Agosto, Frac. San Roque, Frac. Colon, Frac.  Rancho Colon, Frac. Venecia Y Frac. Villa De Las Rosas
3 DE DICIEMBRE Col. El Refugio, Frac. San Marcos, Frac. Los Ángeles, Frac. El Refugio
4 DE DICIEMBRE Col. Solidaridad 1 Y 2 Sección, Frac, La Charca, Frac. El Zapote, Frac. El Tajín, Frac. El Rosario, Frac. El Colonial, Frac. La Florida, Frac. La Candelaria, Frac. Las Huertas 1, 2 Y 3 Sección, Las Pérgolas,  Col Las Liebres
5 DE DICIEMBRE Frac. Guanajuato, Calle Esperanza, Frac. Primavera
6 DE DICIEMBRE  Frac. El Bosque, Frac.  Valle Verde, Frac. Magisterial, Col. 1ro. De Mayo,  Col. 8 De Junio, Col. San José De Jorge López Y El Nido.
7 DE DICIEMBRE  Calle De La Parra, El Ciruelo, Sabino, Higuera, Casuarina, Durazno Y Sus Privadas
8 DE DICIEMBRE  Calle Guanajuato, Col. 24 De Abril, Col. Pronasol, Col. Lázaro Cárdenas 2da Sección, Las Ánimas, Frac. San Carlos, Frac. Punto Verde, Purísima De Jardín,  Frac. Jardines De La Hacienda Y Frac. San José
9 DE DICIEMBRE Frac. El Cantador, Frac. Los Reyes, Frac. Pípila Y Col. Obrera
10  DE DICIEMBRE  Col. Esfuerzo Obrero, Frac. Los Príncipes, Flores Magón Norte, 3ra San Gabriel, Frac. La Hacienda, Frac Jardines Del Valle,   Bernardo Cobos, Col. Che Guevara, Frac. Los Trojes, San Antonio De Ayala Y Col. Santa María
11 DE DICIEMBRE  Frac. Insurgentes, Col. Guadalupe, Col. Morelos, Col Las Américas, Valle De Las Flores, Col. Fonhapo, Col Los Girasoles, Col. Vista Hermosa, Col Bella Vista, Frac. Cuarto Dia, Frac. El Naranjal.
12 DE DICIEMBRE Fiesta Del Puente De Guadalupe, Unidad Vasco De Quiroga, Fovisste, Col. Las Delicias, Barrio De Santiaguito, Col Lupita Y Col. 12 De Diciembre.
13 DE DICIEMBRE  Barrio De San Vicente, Calle Hidalgo, Col. Los Arcos,  Col. Los Pinos Y Col. Los Álamos
14 DE DICIEMBRE  Calle Álvaro Obregón, Leandro Valle, Lerdo De Tejada, Santos Degollado, Calle Quintana Roo
15 DE DICIEMBRE  Col. Independencia, Blv. Díaz Ordaz, Barrio Santa Julia, Frac. Niños Héroes, Calzada De La Industria Y Emiliano Zapata
16 DE DICIEMBRE Col. Rodríguez Y Col. Moderna
17 DE DICIEMBRE  Calle Nigromante, Vallarta, Dr. Liceaga, Cuatro Vientos, Cuitláhuac, Granaditas, Mitad De La Calle Juan Escutia Frac. Las Misiones Col. Ignacio Allende
18 DE DICIEMBRE  Barrio De San Cayetano
19 DE DICIEMBRE Frac. La Paz, Col. D.F., Fra. Cobano, Barrio De Santa Anita, Col. Apatzingán, Col. Las Huertas, Col San Isidro, Col. Las Fuentes, Col. Lázaro Cárdenas, Col. Josefa Ortiz De Domínguez, Col. Azteca
20 DE DICIEMBRE Col. San Pedro, Col. San Juan De Retana, Frac. Guerrero, Fra. Morelos
21  DE DICIEMBRE Col. Benito Juárez, Col. Valenciana, Col. San Miguelito, Col. Roma, Col. Playa Azul, Residencial Las Aves, Quinta Verde, Frac. Campo Real
22 DE DICIEMBRE Frac. Renovación, Col. Álvaro Obregón

 
23 DE DICIEMBRE Frac. Valle Del Sol, Col. Copalillo
24 DE DICIEMBRE Barrio Nuevo
25 DE DICIEMBRE Barrio Nuevo
26 DE DICIEMBRE Col. Rafael Galván, Frac. Las Palmas
27  DE DICIEMBRE Col. Nuevo México, Col. Reforma Agraria, Col. San Martín, Col. Las Palmas, Col. San Patricio, Col. El  Milagro, Col. Los Huertos, Col. Santo Domingo, Quinta Esmeralda

 
28 DE DICIEMBRE Frac. Las Rosas, Las Reinas, Los Eucaliptos, Col. 2da. San Gabriel, Col. Bajada De San Martín, Col. Las Heras
29 DE DICIEMBRE  Frac. La Pradera, Villas El Dorado, Frac. Hacienda El Carrizal, Frac. Rincón De Los Arcos, Frac. Nogales Del Bosque, Frac. San Cayetano De Luna, Los Duraznos
30 DE DICIEMBRE La Ganadera
31 DE DICIEMBRE Col. Miguel Hidalgo, Col. Plan Guanajuato, Frac. San Antonio, Frac. Guerrero, Los Presidentes, Col Ucopi, Col. Emiliano Zapata Uno, Dos Y Tercera

