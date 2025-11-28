Los Barrios (calendario)

Irapuato, Guanajuato.- El próximo viernes 30 de noviembre comienzan los tradicionales Barrios en Irapuato y Notus te deja el día en que se celebrarán en cada una de las colonias. y recuerda, ¡A los Barrios no se invita, se llega!
|FECHA
|COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS
|30 DE NOVIEMBRE
|Frac. Las Carmelitas, Frac. La Virgen, Frac. Floresta, Frac. Rinconada De Los Fresnos Y Col. Ucopi
|1 DE DICIEMBRE
|Frac. Irapuato, Frac. Municipio Libre, Los Arcos, Frac. Flores Magón Sur, Plan Vivirá
|2 DE DICIEMBRE
|Col 18 De Agosto, Frac. San Roque, Frac. Colon, Frac. Rancho Colon, Frac. Venecia Y Frac. Villa De Las Rosas
|3 DE DICIEMBRE
|Col. El Refugio, Frac. San Marcos, Frac. Los Ángeles, Frac. El Refugio
|4 DE DICIEMBRE
|Col. Solidaridad 1 Y 2 Sección, Frac, La Charca, Frac. El Zapote, Frac. El Tajín, Frac. El Rosario, Frac. El Colonial, Frac. La Florida, Frac. La Candelaria, Frac. Las Huertas 1, 2 Y 3 Sección, Las Pérgolas, Col Las Liebres
|5 DE DICIEMBRE
|Frac. Guanajuato, Calle Esperanza, Frac. Primavera
|6 DE DICIEMBRE
|Frac. El Bosque, Frac. Valle Verde, Frac. Magisterial, Col. 1ro. De Mayo, Col. 8 De Junio, Col. San José De Jorge López Y El Nido.
|7 DE DICIEMBRE
|Calle De La Parra, El Ciruelo, Sabino, Higuera, Casuarina, Durazno Y Sus Privadas
|8 DE DICIEMBRE
|Calle Guanajuato, Col. 24 De Abril, Col. Pronasol, Col. Lázaro Cárdenas 2da Sección, Las Ánimas, Frac. San Carlos, Frac. Punto Verde, Purísima De Jardín, Frac. Jardines De La Hacienda Y Frac. San José
|9 DE DICIEMBRE
|Frac. El Cantador, Frac. Los Reyes, Frac. Pípila Y Col. Obrera
|10 DE DICIEMBRE
|Col. Esfuerzo Obrero, Frac. Los Príncipes, Flores Magón Norte, 3ra San Gabriel, Frac. La Hacienda, Frac Jardines Del Valle, Bernardo Cobos, Col. Che Guevara, Frac. Los Trojes, San Antonio De Ayala Y Col. Santa María
|11 DE DICIEMBRE
|Frac. Insurgentes, Col. Guadalupe, Col. Morelos, Col Las Américas, Valle De Las Flores, Col. Fonhapo, Col Los Girasoles, Col. Vista Hermosa, Col Bella Vista, Frac. Cuarto Dia, Frac. El Naranjal.
|12 DE DICIEMBRE
|Fiesta Del Puente De Guadalupe, Unidad Vasco De Quiroga, Fovisste, Col. Las Delicias, Barrio De Santiaguito, Col Lupita Y Col. 12 De Diciembre.
|13 DE DICIEMBRE
|Barrio De San Vicente, Calle Hidalgo, Col. Los Arcos, Col. Los Pinos Y Col. Los Álamos
|14 DE DICIEMBRE
|Calle Álvaro Obregón, Leandro Valle, Lerdo De Tejada, Santos Degollado, Calle Quintana Roo
|15 DE DICIEMBRE
|Col. Independencia, Blv. Díaz Ordaz, Barrio Santa Julia, Frac. Niños Héroes, Calzada De La Industria Y Emiliano Zapata
|16 DE DICIEMBRE
|Col. Rodríguez Y Col. Moderna
|17 DE DICIEMBRE
|Calle Nigromante, Vallarta, Dr. Liceaga, Cuatro Vientos, Cuitláhuac, Granaditas, Mitad De La Calle Juan Escutia Frac. Las Misiones Col. Ignacio Allende
|18 DE DICIEMBRE
|Barrio De San Cayetano
|19 DE DICIEMBRE
|Frac. La Paz, Col. D.F., Fra. Cobano, Barrio De Santa Anita, Col. Apatzingán, Col. Las Huertas, Col San Isidro, Col. Las Fuentes, Col. Lázaro Cárdenas, Col. Josefa Ortiz De Domínguez, Col. Azteca
|20 DE DICIEMBRE
|Col. San Pedro, Col. San Juan De Retana, Frac. Guerrero, Fra. Morelos
|21 DE DICIEMBRE
|Col. Benito Juárez, Col. Valenciana, Col. San Miguelito, Col. Roma, Col. Playa Azul, Residencial Las Aves, Quinta Verde, Frac. Campo Real
|22 DE DICIEMBRE
|Frac. Renovación, Col. Álvaro Obregón
|23 DE DICIEMBRE
|Frac. Valle Del Sol, Col. Copalillo
|24 DE DICIEMBRE
|Barrio Nuevo
|25 DE DICIEMBRE
|Barrio Nuevo
|26 DE DICIEMBRE
|Col. Rafael Galván, Frac. Las Palmas
|27 DE DICIEMBRE
|Col. Nuevo México, Col. Reforma Agraria, Col. San Martín, Col. Las Palmas, Col. San Patricio, Col. El Milagro, Col. Los Huertos, Col. Santo Domingo, Quinta Esmeralda
|28 DE DICIEMBRE
|Frac. Las Rosas, Las Reinas, Los Eucaliptos, Col. 2da. San Gabriel, Col. Bajada De San Martín, Col. Las Heras
|29 DE DICIEMBRE
|Frac. La Pradera, Villas El Dorado, Frac. Hacienda El Carrizal, Frac. Rincón De Los Arcos, Frac. Nogales Del Bosque, Frac. San Cayetano De Luna, Los Duraznos
|30 DE DICIEMBRE
|La Ganadera
|31 DE DICIEMBRE
|Col. Miguel Hidalgo, Col. Plan Guanajuato, Frac. San Antonio, Frac. Guerrero, Los Presidentes, Col Ucopi, Col. Emiliano Zapata Uno, Dos Y Tercera
