Diputada Maribel Aguilar promociona dinero federal como si fuera de Morena

Irapuato, Guanajuato.- La diputada local plurinominal por el distrito XIX que abarca los municipios de Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Valle de Santiago y Pueblo Nuevo, visitó el Jardín Principal de Irapuato haciendo propaganda de los apoyos sociales federales, y “adjudicando” que dichos programas son dados por Sheinbaum y Obrador, en lugar de dar a conocer su trabajo legislativo.

En un video que compartió en redes sociales la diputada local saludó a varias personas entre ellas personas de la tercera edad, con las cuales interactuó sobre los programas sociales y reiteró que dichos programas son gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al dirigirse a un ciudadano la legisladora expresó:

“¿Le gustaría que aquí en Irapuato gobernara Morena también, para seguir recibiendo esos apoyos?”

Así mismo dijo al ciudadano que “bendito sea dios y el presidente Andrés Manuel López Obrador”, por estos apoyos que ya reciben los adultos mayores.

Al dirigirse a un par de mujeres la legisladora les preguntó si ya reciben la “tarjeta rosa” otorgada por el gobierno estatal, estas contestaron que no la reciben, por lo que Aguilar González aprovecho para decir que los programas sociales de Claudia Sheinbaum los otorga de manera universal “a todos parejo”.

Sin embargo, en su video se aprecia que no hace labor, ni da información a los ciudadanos sobre el trabajo legislativo que está llevando a cabo, y se limita a promocionar los apoyos sociales del gobierno federal.