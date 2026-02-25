Atienden enfermedades raras en cinco hospitales de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Con motivo del Día Nacional y Mundial de las Enfermedades Raras este 28 de febrero, la Secretaría de Salud cuenta con 5 hospitales capacitados para el tratamiento de enfermedades lisosomales.

El secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá informó que las unidades son los hospitales generales del municipio de San Luis de la Paz, Celaya, San Miguel Allende, Acámbaro y Hospital de Especialidades Pediátrico de León.

Adicionalmente el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, (Hospital Federal), también cuenta con atenciones de estas enfermedades.

En los 5 hospitales del Gobierno de la Gente hasta el día último de diciembre del 2025, se atendían 22 pacientes con diversos tipos de enfermedad lisosomal, siendo más frecuentes las mucopolisacaridosis.

De estos pacientes 11 son del Estado de Guanajuato, 1 del Estado de San Luis Potosí y 10 del Estado de Michoacán.

Por otra parte, en el Hospital de Especialidades Pediátrico León, existen 17 pacientes con diagnósticos y tratamientos de algunas enfermedades raras entre ellas lisosomales.

Se trata de 3 pacientes con adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X (XLD), un paciente con neurofibromatosis tipo 1 (NF1), uno más con angioedema hereditario (AEH), 6 pacientes con fibrosis quística (FQ) y 6 pacientes con enfermedades lisosomales (ya contabilizados dentro de los 22 del ISAPEG)

Cortés Alcalá agregó que los tratamientos otorgados son multidisciplinarios y atienden a las necesidades de cada etapa de la enfermedad.

En la mayoría de los casos, un diagnóstico y tratamiento temprano, evita complicaciones que afectan la calidad de vida o incluso que provocan la muerte temprana.

Todos los pacientes son importantes y todos tienen derecho a llevar una vida digna y respetuosa, por lo que es crucial cuidar nuestra salud.

Se recomienda acudir de manera regular a las citas médicas y recibir asesorías, que permitan, tomar decisiones informadas, concientizadas y responsables, así como adoptar conductas saludables que nos ayuden a prevenir enfermedades o a estar preparados para minimizar riesgos y complicaciones a la salud.

Cabe mencionar que el 28 de febrero se celebra el día nacional y mundial de enfermedades raras 2026, cuya imagen es distintiva por sus manos de colores, representando la diversidad de enfermedades poco frecuentes existentes en el mundo.

Las enfermedades raras se denominan así por ser poco frecuentes, es decir se presentan en la población en 1 a 5 de cada 10, 000 habitantes, aunque de forma particular cada una de ellas presenta su propia incidencia que varía incluso en los diversos territorios, por lo que en una determinada población puede ser rara alguna enfermedad que para otra población no lo es.

Pueden ser genéticas, infecciosas o autoinmunes y de muchas de ellas se desconocen las causas.

Algunas enfermedades raras, se pueden manifestar desde el nacimiento o la infancia, pero otras en la adolescencia o adultez como en enfermedad de fabry, enfermedad de Huntington, enfermedad de Crohn.

No hay cura para la mayoría de las enfermedades raras, pero con tratamientos sintomáticos y cuidados médicos generales, puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes.