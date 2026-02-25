Mujeres se ‘adueñan’ del crimen organizado en Guanajuato

Guanajuato.- En el estado, la participación femenina en el crimen organizado se ha ido modificando. En 2025 y 2026 la Fiscalía de Guanajuato ha detenido a mujeres que no sólo se dedican al narcomenudeo, sino que se unen a las filas delictivas ocupando puestos tanto estratégicos como operativos.

Aunque la mayoría de capturas femeninas corresponde al resguardo y venta de drogas durante cateos o revisiones en la vía pública, según los comunicados de seguridad del estado, existen diversos casos que apuntan a perfiles más específicos, como el de Sandra N, alias “La Patrona”, Revelada en la mañanera de Irapuato por Omar Harfuch, la mujer fungía como enlace operativo dentro de su organización criminal.

Este año, ya hay sucesos de alto impacto como el de Rosa “N” (24 años), quien fue detenida el 22 de febrero en Dolores Hidalgo portando un arma AR-15, cartuchos y cargadores, equipo tradicionalmente asociado a los sicarios de grupos dominantes.

Identificándose como miembros de grupos delictivos, las mujeres también han incursionado en extorsiones y cobro de piso. El 14 de febrero cayó Candelaria N, de 40 años, partícipe en delitos como secuestro, extorsión y cobro de piso en el estado. Mientras operaba, según información oficial, mantenía contacto con una persona confinada en el CEPRESO de León y también se dedicaba a coordinar ataques de la organización a la que pertenecía mediante ‘halconeo’ sobre movimientos policiacos, para luego atentar contra los elementos de seguridad. Candelaria fue hallada en Santa Rosa de Lima, Villagrán.

El año pasado, en mayo, elementos de seguridad detuvieron a una mujer en León que se dedicaba a exigir pagos a comerciantes para “permitirles seguir operando”.

Asimismo, las actividades de narcomenudeo se intensifican: en agosto de 2025 María Isabel N, de 29 años fue captada alterando el orden público frente a la plaza principal de la comunidad de San José Cervera en Guanajuato capital. La mujer llevaba más de 500 dosis de droga.

En Irapuato se reportó la captura de dos mujeres capturadas, junto con un hombre habían invadido una vivienda en el fraccionamiento Tierra Nueva. María del Carmen de 39 años y Yuliana de 40 años, que ya contaba con un historial delictivo de 6 ingresos por alterar el orden público, actitud agresiva y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, fueron llevadas ante las autoridades. Además de encontrarles envoltorios de droga, una báscula y un machete.

Es importante señalar que, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Irapuato ¿Cómo vamos?, el impacto numérico es importante. De las 7 mil 906 personas detenidas en 2025, un total de 474 fueron mujeres. Si bien la mayoría de los detenidos siguen siendo hombres, la cifra de mujeres refleja una incursión constante.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo la mujer es un punto clave estas estructuras delictivas.