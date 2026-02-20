Detenido tras masacre de Salamanca operaba en Irapuato, Salamanca y Celaya

Irapuato, Guanajuato.- El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, informó que se detuvieron a 4 integrantes del cartel de Santa Rosa de Lima, entre ellos Moisés quien es el líder de células delictivas y autor material del ataque armado, en la masacre en la que fallecieron 11 personas en Salamanca.

El funcionario, dijo que el detenido era operador de generar hechos delictivos, entre Salamanca, Irapuato Y Celaya, subrayando que se debilitó la célula delictiva; al igual comentó que los 6 operativos que realizaron entre Querétaro, Guanajuato y Yucatán lograron la detención de 9 integrantes vinculados a la delincuencia organizada.

Omar García Harfuch, dijo que de esos operativos estaba José Francisco alias Alfa 1, líder de una célula encargada del ataque en un bar de Querétaro y ordenar agresiones a grupos rivales y funcionarios; lo mismo con la detención de Sandra alias La Patrona vinculada con la compra y venta de droga.