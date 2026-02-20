Refuerzan operativo sanitario por Cuaresma 2026 en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Con el objetivo de proteger a la población de riesgos sanitarios por el consumo de productos de la pesca y por el contacto con agua de alberca al visitar centros recreativos, la Secretaría de Salud de Guanajuato implementa del 16 de febrero al 12 de abril el operativo Cuaresma 2026.

Estas acciones se hacen de manera permanente por personal de la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, en coordinación con las ocho Jurisdicciones Sanitarias.

Las acciones que se fortalecen en el marco de esta temporada, son las siguientes: el fomento sanitario a manejadores de productos pesqueros, así como orientación al consumidor respecto a las características sensoriales más deseables para una adecuada elección y preparación de pescados y mariscos.

Asimismo, se capacita a propietarios de albercas, balnearios, centros recreativos y hoteles, con la finalidad de contribuir a prevenir riesgos a la salud de los usuarios.

Estas acciones permiten conocer las condiciones en las que se procesan los pescados y mariscos, así como la calidad con la que operan los centros recreativos con alberca y disminuir riesgos en caso de detectarlos.

En las visitas de verificación, se prioriza la inspección en centros de distribución y/o almacenes de pescados y mariscos. Además, se hace toma de muestras, para su análisis microbiológico y fisicoquímico en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Es importante señalar que para este año 2026, previo al inicio de la temporada de Cuaresma, se realizaron Pláticas de Fomento Sanitario a través de las cuales se capacitó a 970 comerciantes y manipuladores de alimentos de esta temporada.

Además, se trabajó con el personal de las 8 jurisdicciones sanitarias para establecer y coordinar las estrategias de atención de las actividades durante este operativo.

Entre las recomendaciones están ingerir productos del mar cocidos o fritos, revisar que el pescado esté fresco, con ojos y piel brillantes, escamas bien adheridas y que no tenga mal olor.

Mientras que, al comprar ostiones, mejillones o almejas, se recomienda escoger sólo aquellos que tengan la concha bien cerrada, evitar comprar productos del mar que estén expuestos a temperatura ambiente, se debe verificar que esté refrigerado o en una cama de hielo limpio.

Si se compran productos del mar congelados, se debe evitar descongelarlos a temperatura ambiente, pues al hacerlo se desarrollan microorganismos, además que una vez descongelados no se deben volver a congelar.

Utilizar diferentes utensilios para el manejo de alimentos crudos y cocidos, usar agua potable y mantener el área de preparación de alimentos limpia y desinfectada.

Es importante también, que la población que acuda a centros recreativos con alberca, cumplan con lo siguiente: ubicar el sitio de atención a primeros auxilios y el personal de salvavidas.

No ingerir bebidas alcohólicas durante el uso de albercas, no ingresar a la alberca de manera inmediata, después de ingerir alimentos, evitar exponerse a periodos prolongados al sol y utilizar bloqueador solar, así como usar sandalias en el área de albercas y regaderas.

Vigilar a los niños y adultos mayores durante el uso de la alberca, cumplir con el reglamento de los centros recreativos.

Ante cualquier riesgo sanitario que se identifique, las personas pueden acudir a la Jurisdicción Sanitaria correspondiente o comunicarse a los teléfonos: (473) 73-23006, 73-29816 ext. 102 o 113, de la Dirección General contra Riesgos Sanitarios, ubicada en Esquina Sóstenes Rocha y Padre Belauzarán No. 35, 2do y 3er Piso, Zona Centro en Guanajuato, Guanajuato.