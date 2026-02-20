UG analiza el español que se habla en Guanajuato con ciclo de conferencias lingüísticas

Guanajuato, Gto.- ¿Cómo es el español que se habla en Guanajuato?, ¿es igual en todos los municipios, ¿cuál es su posición en la geografía lingüística mexicana? Para conocer más y reflexionar al respecto, la Universidad de Guanajuato (UG), en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro, invita al ciclo de conferencias “Todas las fronteras llevan a Guanajuato”, a cargo del Dr. Hugo Morales, destacado lingüista.

Hugo Heriberto Morales del Valle es originario de Acámbaro, Guanajuato, y suma una trayectoria de casi diez años dedicada al estudio de la sociolingüística, la dialectología y la fonética del español mexicano. Formado en la Licenciatura en Letras Españolas de la UG, tomó cursos en la Universidad de Santiago de Compostela, en España, y es Doctor en Lingüística por El Colegio de México. Actualmente, es profesor de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato de la UG, además de un comprometido divulgador de esta ciencia.

El lugar de Guanajuato en la dialectología mexicana: tres niveles de variación y cambio es el trabajo del académico universitario, donde propone que el habla de Guanajuato podría subdividirse en diversas zonas con interesantes influencias de los estados vecinos, así como aspectos heredados de las lenguas originarias, además de rasgos propios de las actividades distintivas en cada población.

Con esta motivación y contexto, el inicio del ciclo de conferencias tuvo lugar el pasado 27 de enero en la Casa de la Cultura del municipio de Guanajuato, con la conferencia “El habla de Guanajuato a 75 años de Peter Boyd-Bowman”, donde el profesor compartió las principales aportaciones de dicho lingüista estadounidense, pionero en el estudio del español en el estado.

Este viernes 20 de febrero a las 18:00 horas, la segunda conferencia se realizará en el Museo de las Identidades Leonesas, en el municipio de León, donde el experto reflexionará junto con la audiencia sobre “El español hablado en León: un caso de insularidad urbana en Guanajuato”.

“Todo lo que decimos tiene una explicación. La forma en que hablamos deja ver quiénes somos, devela nuestra historia. (…) Me llena de emoción ver a las personas guanajuatenses interesarse por conocer la forma de hablar de sus lugares y asombrarse ante los descubrimientos, ver retratados los rasgos presentes en ellas mismas y en sus comunidades. (…) Los lingüistas no creemos que haya maneras correctas o incorrectas de hablar, solo describimos cómo habla la gente”, comentó en entrevista para la UG el Dr. Hugo Morales.

Se proyecta continuar este primer recorrido de divulgación lingüística a lo largo del semestre enero-junio de 2026 en los municipios de Acámbaro, Celaya, Pénjamo, San Felipe, San Luis de la Paz y San Miguel de Allende.

Las próximas fechas son las siguientes:

“El español de Celaya: un habla guanajuatense oriental”: 7 de marzo, 15:00 horas, Sala “Hermilo Novelo” de la Casa de la Cultura del municipio de Celaya

“Por los caminos del oriente: el español ludovicense”: 20 de marzo, 15:00 horas, Auditorio General de la Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz

“Puestos en zona de frontera: el español hablado en Acámbaro”: 7 de abril | 15:00 horas, Auditorio del Museo “Dr. Luis Mota Maciel”, en el municipio de Acámbaro

Para conocer más detalles sobre las conferencias, fechas y sedes, se puede consultar la página en Facebook de la @División de Ciencias Sociales y Humanidades CG.