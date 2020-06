“Desde que arreglo la calle el presidente no tenemos alcantarillas” Fresera 

Irapuato, Guanajuato.- A sus 70 años la señora María jamás había pasado esta mala racha que se esta viviendo hoy en día.

“Nos va muy mal, no sacamos ni para comer, se nos echa a perder la fresa, nomas viera que sufrimientos hemos pasado”, contó

Lamentablemente la fresa no se ha podido vender como antes, las canastas se quedan y por diferentes motivos este fruto se queda sin ser vendido y para no perder el dinero la irapuatense tiene que tomar otras medidas.

“Pedimos auxilio a las fábricas, tenemos que ir a llorarles a lo de industrial y darles mas barato todavía”, mencionó.

Por otro lado, la señora maría comenta que las cosas están muy mal y ahora le suma que a los hombres se les da por “orinar” en las llantas de los carros o las camionetas, en la avenida y es una pestilencia que abunda en el ambiente.

“Me la paso barriendo 3 veces al día o mas porque al menos a mi no me gusta la porquería, yo no sé quién les enseño a ser tan cochinos” dijo.

Desde que llego esta administración de Ricardo Ortiz para la señora María ha sido un “dolor de cabeza”.

“Teníamos alcantarillas y registros para poder limpiar tantas veces queríamos y ahora que “arreglo” no tenemos nada” externó.

Tristemente tienen que tirar el agua sucia a los árboles que están en el camellón de la avenida y por eso muchos de esos árboles se están quemando y enfermando concluyó la irapuatense.