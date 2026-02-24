Desalojan escuelas por presuntas amenazas de explosivos en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Tras presuntas amenazas por artefactos explosivos en las inmediaciones del kínder Laureana W. González y de la escuela primaria 5 de Febrero en la comunidad de La Luz, en Salamanca, fueron evacuados los estudiantes. Al parecer, una serie de mensajes de WhatsApp provocó alarma entre docentes y directivos de la zona sur de la ciudad; al final aparentemente no había explosivos, aunque de igual forma se desalojó a los asistentes.

“Por motivos de seguridad, se les informa que se ha reportado la posible presencia de un artefacto explosivo en las inmediaciones de la escuela.

Siguiendo los protocolos correspondientes y en coordinación con las autoridades, les solicitamos acudir de inmediato por sus hijos”, comunicaron autoridades de las instituciones.

Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Protección Civil y Policía Municipal arribaron sin que hasta el momento se tenga respuesta afirmativa de los supuestos artefactos explosivos. Sin embargo, como medida de precaución, las instalaciones educativas fueron vaciadas.

De acuerdo con información recabada, padres de familia reportaron al 911 un mensaje en el que se advertía sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo en la calle principal de esa zona; el hecho generó inquietud entre madres y padres de familia.

Hay que señalar que la amenaza ocurre a un día en el que ocurrieron 75 hechos violentos en el Estado, entre ellos en Salamanca, fueron quemados Oxxos y algunos vehículos, sin que se tuviera conocimiento de detenidos.