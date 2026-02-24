Desalojan escuelas por presuntas amenazas de explosivos en Salamanca

Ante la alerta de docentes y directivos mediante aparentes amenazas por WhatsApp, los niños del kínder y la escuela primaria de la colonia La Luz fueron evacuados

Redacción Notus24 febrero, 2026

Salamanca, Guanajuato.- Tras presuntas amenazas por artefactos explosivos en las inmediaciones del kínder Laureana W. González y de la escuela primaria 5 de Febrero en la comunidad de La Luz, en Salamanca, fueron evacuados los estudiantes. Al parecer, una serie de mensajes de WhatsApp provocó alarma entre docentes y directivos de la zona sur de la ciudad; al final aparentemente no había explosivos, aunque de igual forma se desalojó a los asistentes.

“Por motivos de seguridad, se les informa que se ha reportado la posible presencia de un artefacto explosivo en las inmediaciones de la escuela.
Siguiendo los protocolos correspondientes y en coordinación con las autoridades, les solicitamos acudir de inmediato por sus hijos”, comunicaron autoridades de las instituciones.

Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Protección Civil y Policía Municipal arribaron sin que hasta el momento se tenga respuesta afirmativa de los supuestos artefactos explosivos. Sin embargo, como medida de precaución, las instalaciones educativas fueron vaciadas.

De acuerdo con información recabada, padres de familia reportaron al 911 un mensaje en el que se advertía sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo en la calle principal de esa zona; el hecho generó inquietud entre madres y padres de familia.

Hay que señalar que la amenaza ocurre a un día en el que ocurrieron 75 hechos violentos en el Estado, entre ellos en Salamanca, fueron quemados Oxxos y algunos vehículos, sin que se tuviera conocimiento de detenidos.

Redacción Notus24 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información