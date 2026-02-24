Reconocen a investigadora de la UG por estudio contra plaga del maíz

Guanajuato, Gto.- Inspiración para mujeres y hombres en cuanto al desarrollo científico con compromiso social, así es la labor de la Dra. María Cristina Del Rincón Castro, investigadora del Departamento de Alimentos de la Universidad de Guanajuato (UG), quien cuenta con una trayectoria de más de treinta años guiada por su pasión y el amor al campo.

El pasado noviembre de 2025, la investigación de la profesora enfocada al control biológico de la plaga del gusano cogollero del maíz —de las más devastadoras a nivel nacional y que ha migrado a otros continentes— fue reconocida con el Premio a la Investigación “Wenceslao X. López Martín del Campo”, por su contribución al avance del conocimiento universal y el bienestar social.

Desde 2010 en el Laboratorio de Biotecnología Alimentaria y Agrícola de la UG, la académica ha dirigido a más de cincuenta estudiantes en el estudio de virus entomopatógenos (que matan exclusivamente a insectos), en busca de un bioinsecticida ecológico y con alta inocuidad alimentaria.

En esta misión, ha contado con la colaboración de la Dra. Elisabeth Herniou, de la Universidad de Tours (Francia), y del Dr. Jorge Ibarra, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional, además del apoyo de la Secretaría del Campo del Estado de Guanajuato y los financiamientos de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), por ser esta una investigación de frontera.

Fruto de su ardua labor, Cristina Del Rincón fue la primera mujer del Campus Irapuato-Salamanca de la UG en obtener el Nivel III en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) en 2024. Previamente, en 2023, recibió el Premio Nacional de Control Biológico, por parte de la Sociedad Mexicana de Control Biológico A.C., misma que presidió años atrás.