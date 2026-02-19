“De las mejores gobernadoras”: alcalde de Abasolo sobre Libia Dennise

Job Gallardo catalogó a Libia Dennise como una de las mejores gobernadoras en el estado, argumentando que los resultados respaldan la afirmación

Abasolo, Guanajuato.- “Yo creo que es de las mejores gobernadoras que ha tenido el estado de Guanajuato”, señaló el presidente de Abasolo, Job Gallardo, sobre Libia Dennise, argumentando que hay resultados tangibles que respaldan el hecho.  

El alcalde morenista afirmó que la buena relación con la gobernadora se debe a un compromiso político que corresponde a todos los órdenes de gobierno. “Es un nuevo comienzo”, expresó sobre el ‘cambio’ que ha habido en el estado.  

Job Gallardo recalcó que la responsabilidad de aportar beneficios a la población, más allá de los colores políticos. Cabe destacar que no es la primera vez que ‘alaga’ el trabajo de Libia Dennise, ya que en repetidas ocasiones destaca el apoyo que le ha dado al municipio. 

