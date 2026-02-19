Paola regala vida: salva a cuatro pacientes con donación de órganos y tejidos

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Paola de 28 años, originaria de Dolores Hidalgo, se convirtió en heroína, a través de la donación de órganos y tejidos por medio de una procuración multiorgánica realizada por el personal del Hospital General Regional (HGR) No. 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en León, Guanajuato.

“Hay despedidas que, en lugar de oscuridad, dejan una estela de luz incalculable. Paola no solo cerró un capítulo de vida, sino que decidió escribir cuatro historias nuevas al donar sus córneas y riñones. Hoy, gracias a su inmensa generosidad, el mundo recupera su brillo para dos personas y la esperanza de un futuro sano renace en dos más, y se transforma el dolor de una partida en el acto de amor más puro que existe: el regalo de la vida”, señaló la encargada de la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante en el HGR No. 58, doctora Iris Lizeth Escobar Muñoz.

Informó que sus padres y sus tres hermanas acompañaron a Paola en sus últimos momentos, quienes con mucho cariño la recordarán como una verdadera heroína. La doctora Escobar Muñoz agradeció a los familiares la buena voluntad al tomar la decisión de donar los órganos y tejidos mejorando la salud visual y renal de los cuatro pacientes beneficiados.

Paola sufrió descontrol hipertensivo durante su jornada laboral, lo que la llevó a convertirse en donadora de órganos y tejidos, por lo que a través de los Programas de Trasplante Renal y de Trasplante de Córnea los órganos renales y los tejidos visuales serán trasplantados en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1, Centro Médico Nacional del Bajío (CMNB) en León, del propio Instituto.

La coordinadora Escobar Muñoz recordó a la población que, para ser donadora o donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra): https://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos para acreditarse.

“La historia de Paola nos demuestra que el final de un camino puede ser el comienzo de muchos otros; sin embargo, este ciclo de esperanza solo es posible a través de nuestra voluntad. Convertirse en donador de órganos y tejidos es, quizás, el contrato de amor más noble que podemos heredar. Hoy te invitamos a sumarte a esta cadena de vida: platícalo con tu familia, manifiesta tu deseo y regala a otros la posibilidad de seguir soñando. Porque al final, no nos llevamos lo que acumulamos, sino lo que fuimos capaces de dar”, concluyó la médica del IMSS.